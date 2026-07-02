Jnet tìm cô gái bị Murakami Nijiro “tác động vật lý”, là sao nữ phim Kakegurui?

HHTO - Trên mạng xã hội, các netizen xứ hoa anh đào “truy tìm” danh tính cô bạn gái bị nam diễn viên phim “Alice In Borderland” hành hung. Trong số những cái tên được nhắc tới có sao nữ xinh đẹp đã từng đóng “Kakegurui”.

Vào ngày 26/6, MXH khắp nơi dậy sóng bởi thông tin hồ sơ của nam diễn viên Murakami Nijiro (Alice In Borderland) được chuyển sang cho công tố viên, với cáo buộc anh hành hung bạn gái cũ tại nhà riêng ở Shibuya (Nhật Bản). Theo điều tra, Murakami Nijiro đã 4 lần “tác động vật lý” bạn gái; túm tóc, đập đầu cô vô cửa sổ, đấm cô; gây thương tích nặng phải mất một tháng mới hồi phục.

Murakami Nijiro đóng vai Chishiya trong Alice In Borderland.

Trên MXH, nhiều netizen xứ hoa anh đào “nổi máu” thám tử, dò tìm danh tính cô bạn gái đã bị Murakami Nijiro “tác động vật lý”. Có ba cái tên nổi trội được nhắc đến là ba diễn viên nữ xinh đẹp: Ikeda Elaiza (1996), Sakuma Yui (1995) và Hayami Akari (1995).

Ikeda Elaiza.

Ikeda Elaiza trong Kakegurui.

Trong số đó, Ikeda Elaiza (Kakegurui) được xem là “người yêu tin đồn” nổi tiếng nhất của Murakami Nijiro. Cả hai bị bắt gặp đi cùng nhau không chỉ một lần, xuất hiện thân thiết trong cả những sự kiện như đi dự đám cưới đồng nghiệp. Thậm chí có tin tức còn tiết lộ rằng Murakami Nijiro đã ở lại qua đêm ở nhà nữ diễn viên, nhưng công ty quản lý của cả hai đã phủ nhận điều này.

Cả hai bị bắt gặp đi cùng nhau không chỉ một lần.

Hai nữ diễn viên còn lại vướng tin đồn hẹn hò với Murakami Nijiro khi đóng cùng phim với nam diễn viên. Sakuma Yui (She Was Pretty) đã từng đóng cùng sao nam Alice In Borderland trong I Was A Secret Bitch (2019), còn Hayami Akari (Cô Nàng Yêu Ramen) hợp tác với Murakami Nijiro trong hai phim là Forget Me Not (2015) và Dead Stock (2017).

Sakuma Yui.

Murakami Nijiro và Sakuma Yui.

Hayami Akari.

Murakami Nijiro và Hayami Akari.

Tuy nhiên, cả ba mối quan hệ tình cảm này đều chỉ được nhắc đến dưới dạng tin đồn. Ngay cả trong trường hợp những tin đồn hẹn hò này là thật, thì mốc thời gian cũng được chỉ ra là không khớp với thời gian diễn ra vụ hành hung.

Được biết, Murakami Nijiro hành hung bạn gái vào năm 2024. Đến đầu năm nay, cô bạn gái mới đến sở cảnh sát tố cáo. Trong khi đó, Murakami Nijiro được cho là hẹn hò với Ikeda Elaiza vào khoảng năm 2016 và chia tay vào khoảng một năm sau đó. Còn Sakuma Yui và Hayami Akari được nhắc đến trong các tin đồn hẹn hò ở mốc thời gian giai đoạn 2017 đến 2022.

Năm 2023, Murakami Nijiro được cho là hẹn hò với một cô gái làm việc ngoài ngành giải trí.

Cả hai thường xuyên ghé căn hộ của nhau.

Đi mua sắm ở siêu thị.

Vào tháng 10/2023, theo tạp chí Bunshun, Murakami Nijiro đang hẹn hò với một người phụ nữ không làm việc trong ngành giải trí. Khi đó, tin tức tiết lộ cả hai quen nhau thông qua bạn bè. Cả hai bị bắt gặp đến căn hộ của nhau gần như mỗi ngày và đi mua sắm ở siêu thị gần đó. Netizen đổ dồn nghi vấn vào cô bạn gái này, tuy nhiên danh tính cô bạn gái ngoài ngành lẫn nạn nhân bị hành hung đều không được tiết lộ nên cũng khó để xác nhận.

Bài đăng của Murakami Nijiro trên X.

Vào ngày 28/6, Murakami Nijiro đã đăng trên tài khoản X (Twitter trước đây) cá nhân lời xin lỗi fan. Đồng thời, nam diễn viên cũng “hứa hẹn” rằng anh sẽ tự mình lên tiếng kể về hoàn cảnh của những gì đã xảy ra trong thời gian tới.

Bên dưới bài đăng, đa số các bình luận bày tỏ sự thất vọng và phẫn nộ với nam diễn viên Alice In Borderland. Các bình luận viết rằng thay vì xin lỗi fan, hãy xin lỗi cô gái bị hành hung; và dù vì bất cứ lý do gì, sử dụng bạo lực không phải là hành vi đúng đắn.

Một số bình luận của netizen:

“Lúc đọc đến đoạn “hành hung bạn gái”, tôi giật thót và nghĩ ngay đến Ikeda Elaiza. Chắc vì cô ấy là người nổi tiếng nhất trong số các bạn gái cũ của anh ta. Nhưng họ chia tay lâu rồi mà nhỉ?”

“Không phải Ikeda Elaiza đâu. Tôi nhớ chưa từng thấy cô ấy lặn mất tăm mất tích cả một tháng. Để chờ vết thương lành, bạn biết đấy, nếu cô bạn gái bị hành hung đúng là cô ấy.”

“Tôi nghe bảo các fan của anh ta đều biết anh ta có tiếng xấu trong mắt phụ nữ, chỉ là bây giờ cái nết xấu ấy mới bị bung bét ra.”

“Có vẻ cô bạn gái bị anh ta hành hung không phải là ai trong số những nữ diễn viên nổi tiếng từng vướng tin đồn hẹn hò với anh ta đâu.”

“Dù cô gái đó là ai đi nữa, nổi tiếng hay không, thì việc gây ra những vết thương nghiêm trọng như vậy thật kinh khủng.”