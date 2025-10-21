Jennifer Lopez bị chỉ trích

TPO - Ojani Noa, người chồng đầu tiên của Jennifer Lopez, nổi giận sau khi nữ ca sĩ tuyên bố chưa từng được yêu dù kết hôn đến 4 lần.

Ngày 18/10, Ojani Noa chia sẻ thông điệp đầy giận dữ về Jennifer Lopez, cáo buộc cô phản bội trong cuộc hôn nhân của họ. Theo Page Six, phát ngôn mới nhất của Noa để đáp trả việc Jennifer tuyên bố chưa bao giờ được yêu dù từng trải qua 4 cuộc hôn nhân.

“Đừng hạ thấp chúng tôi nữa. Đừng hạ thấp tôi bằng các mác nạn nhân của cô nữa. Vấn đề không phải ở chúng tôi, không phải ở tôi. Vấn đề là ở cô. Tôi mới là người không thể giữ được bình tĩnh. Cô được yêu thương vài lần rồi. Cô kết hôn 4 lần rồi và trải qua vô số mối quan hệ. Cô đã có những mối quan hệ tốt đẹp, ví dụ như tôi”, anh nhấn mạnh.

Ojani Noa là người chồng đầu tiên của Jennifer Lopez. Ảnh: Getty Images.

Nam diễn viên khẳng định thật lòng yêu giọng ca On The Floor, không bao giờ nói dối, luôn cư xử đúng mực và không phản bội cô. Theo Noa, anh là người đàn ông quá tốt đối với Jennifer Lopez.

Ở chiều ngược lại, Jennifer bị chồng cũ tố bội bạc, chọn danh vọng và tiền tài thay vì hôn nhân hạnh phúc.

“Cô quyết định nói dối, phản bội tôi. Mặc dù vậy, tôi vẫn ở lại, thậm chí còn cố gắng duy trì cuộc hôn nhân này. Cô cầu xin tôi giữ gìn hôn nhân để tránh bị báo chí chỉ trích nhiều hơn. Cô muốn tiếp tục lừa lọc và dối trá. Cuối cùng, tôi không thể chịu đựng thêm, phải chấp nhận đối diện với những lời nói dối triền miên. Đó là lý do tôi rời xa cô. Đó là lý do ly hôn. Hãy nói sự thật một lần đi. Hãy cho mọi người biết chính cô là người gây ra vấn đề. Cô nên tự hổ thẹn với chính mình”, Noa chất vấn vợ cũ.

Đại diện của Jennifer Lopez chưa bình luận gì về cáo buộc từ người chồng đầu tiên.

Trước đó, khi xuất hiện trên chương trình The Howard Stern Show ngày 15/10, trước câu hỏi có từng thực sự được yêu hay không, Jennifer trả lời: “Không”.

Nữ diễn viên sinh năm 1969 tuyên bố không phải cô không đáng được yêu, mà do những người cũ “không có khả năng”.

Cô nói thêm vì không đáp ứng được nhu cầu về mặt tình cảm, những người cũ cho cô tất cả những gì họ có và cô mong muốn như nhà cửa, nhẫn cưới và hôn lễ.

Tuy nhiên, với Jennifer Lopez những điều đó chưa đủ để cô tìm thấy sự an ổn về tâm hồn. Cô thừa nhận đôi khi chính cô cũng không yêu bản thân.

Jennifer Lopez trong chương trình The Howard Stern Show. Ảnh: Getty Images.

Trong cuộc phỏng vấn, Jennifer cũng có ý chỉ trích Ben Affleck khi ví von việc hai người chia tay giống như "hành trình tâm linh".

"Khi tôi ly hôn lần này, đó thật sự là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với tôi. Bởi vì nó khiến tôi phải bắt đầu một hành trình thật sự. Tôi có một huấn luyện viên tôn giáo, nhà trị liệu tâm lý, nhà trị liệu cho các cặp đôi, nhà trị liệu cá nhân, rồi cả huấn luyện viên giúp tôi hiểu về chứng nghiện nữa. Tôi có tất cả mọi thứ. Tôi tự nhủ dù chết cũng phải tìm ra cho bằng được chuyện này", cô chia sẻ.

Ojani Noa (SN 1974) là diễn viên kiêm huấn luyện viên cá nhân đến từ Cuba. Hai người quen nhau khi Noa làm bồi bàn tại nhà hàng Lario's On the Beach của Gloria Estefan ở Miami, Florida, Mỹ, vào năm 1996. Họ kết hôn vào tháng 2/1997, nhưng nhanh chóng ly hôn 11 tháng sau đó.

Vào tháng 10/2024, Ojani Noa tiết lộ trên chương trình Despierta America một phần lý do cuộc hôn nhân của họ kết thúc là vợ cũ ngoại tình với ông trùm tai tiếng Diddy.

Không chỉ vậy, Noa còn tố sau ly hôn, Jennifer sử dụng tầm ảnh hưởng để phá hỏng sự nghiệp diễn xuất của anh, cũng như cản trở anh tiếp cận một số cơ hội công việc.

Sau Noa, JLo kết hôn với Cris Judd (2001-2003), Marc Anthony (2004-2014) và Ben Affleck (2022-2024).