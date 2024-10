Chồng cũ tố Jennifer Lopez ngoại tình với ông trùm vừa bị bắt

TPO - Ojani Noa đổ lỗi đổ lỗi cho Diddy trong vụ ly hôn giữa anh và Jennifer Lopez vào năm 1998. Nam diễn viên cáo buộc ông trùm vừa bị bắt ngoại tình với vợ cũ anh.

Xuất hiện trên chương trình Despierta America, Ojani Noa gây chú ý khi hé lộ nguyên nhân tan vỡ cuộc hôn nhân ngắn ngủi giữa anh và Jennifer Lopez.

“Một phần lý do cho vụ ly hôn đó là Diddy. Khi Sony (hãng đĩa) đến và trả cho cô ấy hàng triệu USD, cô ấy có Puffy (nghệ danh khác của Sean “Diddy” Combs), người sẽ trở thành một trong những nhà sản xuất một số bài hát trong album đầu tiên On The 6. Đó là nơi bắt đầu sự lừa dối, những lời dối trá và chia ly. Tôi ở Los Angeles để mở nhà hàng, còn cô ấy ở giữa Miami và New York để thực hiện album. Khi có thể, tôi đến bên cô ấy. Chính lúc này, trong khoảng cách đó và sự chia ly đó, là nơi lừa dối bắt đầu”, Noa cáo buộc bằng tiếng Tây Ban Nha.

Không chỉ ám chỉ vợ cũ ngoại tình với ông trùm hip hop tai tiếng, nam diễn viên gốc Cuba còn tuyên bố vụ ly hôn làm hỏng sự nghiệp diễn xuất, cũng như cản trở anh tiếp cận một số cơ hội công việc.

“Tôi muốn hỏi Jennifer, ‘Tôi đã làm gì với em để em đưa tôi ra tòa? Em buộc tội tôi, em nói dối, tạo ra những điều sai trái về tôi, em gọi cho một số công ty để loại bỏ tôi và các mạng truyền hình khác nhau không cho tôi làm việc đúng không? Tại sao chứ, trong khi tôi chưa làm điều gì có lỗi với em?’. Hãy để cô ấy nói sự thật. Hãy để cô ấy kể mọi chuyện đã xảy ra”, Noa chất vấn.

Đại diện của Jennifer Lopez và Diddy chưa phản hồi cáo buộc từ Ojani Noa.

Ojani Noa (SN 1974) là diễn viên kiêm huấn luyện viên cá nhân đến từ Cuba. Anh kết hôn với Jennifer từ năm 1997 đến năm 1998.

Hai người quen nhau khi Noa làm bồi bàn tại nhà hàng Lario's On the Beach của Gloria Estefan ở Miami, Florida, Mỹ, vào năm 1995. Thời điểm đó, Noa vô danh, còn Jennifer đã nổi tiếng nhờ xuất hiện trong bộ phim Money Train (1995) và đang quay Blood and Wine (1996).

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Mail on Sunday vào năm 2022, Noa mô tả bản thân giống như “chàng Lọ Lem” khi trở thành một nửa giọng ca On The Floor.

“Cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng thấy. Lúc đầu, tôi không biết cô ấy là ai. Chúng tôi yêu nhau khi cô ấy đã nổi tiếng. Trong suốt cuộc hôn nhân của chúng tôi, cô ấy trở thành siêu sao. Trong nhiều năm, thật đau đớn khi phải nói về điều đó. Tôi muốn ẩn mình và sống cuộc sống của mình”, Noa chia sẻ.

Vào giai đoạn đầu, Noa thực sự hạnh phúc với tình yêu của Jennifer. Họ trao nhau nụ hôn đầu tại bữa tiệc đóng máy Blood and Wine. Trong mắt nam diễn viên, Jennifer hoàn hảo và không có gì tuyệt vời hơn khi cô nói: “Em muốn anh luôn ở trong cuộc sống của em. Em yêu anh”.

Tuy nhiên, cuộc sống của cặp đôi đảo lộn hoàn toàn khi Jennifer giành được vai chính trong Selena: The Movie (1997).

“Cô ấy chuyển từ Jen thành JLo, một thương hiệu lớn mang về hàng triệu USD. Cô ấy có rất nhiều người mới xung quanh, tất cả đều muốn kiếm tiền từ cô ấy. Tôi gọi cho trợ lý và thường nhận được câu trả lời, ‘Xin lỗi, cô ấy không rảnh’”, Noa kể.

Kết hôn dường như là giải pháp để trấn an Noa. Tuy nhiên, tình hình càng tồi tệ hơn khi những bức ảnh về Jennifer và Diddy - người sản xuất album đầu tay của nữ ca sĩ - bắt đầu lan truyền trên mặt báo.

Noa lập tức gọi điện chất vấn vợ tại sao lại hẹn hò với người đàn ông khác. Jennifer đáp lại: “Đó chỉ là công việc thôi. Đây là những gì em được bảo phải làm”. Noa không thể chấp nhận được lời giải thích này và hét lên: “Nhưng em đã kết hôn rồi mà”.

Vì sự nghiệp, Jennifer cũng từ chối sinh con cho Noa dù trước đó cả hai đều bày tỏ muốn có con và đưa ra thảo luận nghiêm túc.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Jennifer cuối cùng đi đến hồi kết sau một năm. Theo Noa, hai người vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết sau ly hôn. Jennifer thậm chí nhiều lần ngỏ ý tái hợp với lý do “em cần anh” và “không muốn mất anh”. Tuy nhiên, họ không bao giờ quay lại bên nhau.

Jennifer công khai hẹn hò Diddy từ năm 1999 đến năm 2001. Một số bức ảnh về họ, bao gồm ảnh nữ ca sĩ và ông trùm ôm nhau trong Bữa tiệc trắng khét tiếng, được chia sẻ trở lại sau khi Diddy bị bắt vào giữa tháng 9.

Tháng 12/1999, Jennifer ở cùng Diddy trong vụ nổ súng và rượt đuổi bằng ô tô bên ngoài hộp đêm thời thượng Club New York. Vụ việc khiến cả hai bị bắt. Jennifer sau đó được thả khỏi nhà tù mà không bị buộc tội sau 14 giờ giam giữ. Trong khi đó, Diddy phải trả 10.000 USD tiền bảo lãnh do bị cáo buộc rút súng trong lúc tranh chấp.

Không rõ nguyên nhân Jennifer và Diddy chia tay, nhưng nhiều người tin có liên quan đến đời tư hỗn loạn của ông trùm.

Vào tháng 9, sau khi Diddy bị bắt, người hâm mộ tìm lại cuộc phỏng vấn cũ của Jennifer trong chương trình Wendy Williams Show vào năm 2015. Trước câu hỏi của dẫn chương trình về khả năng tái hợp với Diddy, Jennifer không trực tiếp trả lời mà chỉ về mẹ mình, bà Guadalupe “Lupe” Rodríguez, ở hàng ghế khán giả. Bà Rodríguez lập tức giơ tay thể hiện rõ thái độ không chấp nhận.

Sau Noa, JLo kết hôn với Cris Judd (2001-2003), Marc Anthony (2004-2014) và gần đây nhất là Ben Affleck. Cô và Affleck đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn sau hai năm chung sống.