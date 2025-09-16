Jack Ma trở lại và tham vọng khôi phục vị thế

TPO - Sau một thời gian dài vắng bóng, doanh nhân nổi tiếng nhất Trung Quốc đã trở lại với Alibaba. Giờ đây, ông đang tham gia trực tiếp vào các quyết định lớn của tập đoàn, trong nỗ lực giành lại vị thế trước các đối thủ ngày càng lớn mạnh, Bloomberg dẫn lời những người nắm được tình hình công ty cho biết.

Tỷ phú Jack Ma. Ảnh: (Reuters)

Những dấu hiệu về bàn tay vô hình của Jack Ma dần hiện rõ, cho thấy tỷ phú tài giỏi đang đặc biệt chú ý đến trí tuệ nhân tạo (AI) và tuyên chiến với các đối thủ thương mại điện tử như JD.com và Meituan.

Ông Jack Ma đóng vai trò quan trọng trong quyết định gần đây của Alibaba khi chi tới 50 tỷ nhân dân tệ (7 tỷ USD) để cạnh tranh với JD.com, Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết.

Từ năm 2023, Alibaba được điều hành bởi Joe Tsai và Eddie Wu - hai trong số những cộng sự lâu năm nhất của ông Jack Ma. Vẫn chưa biết ông Jack Ma có trở lại bất kỳ chức danh chính thức nào hay không. Đại diện của Alibaba không trả lời đề nghị bình luận về thông tin này.

Những người nắm được tình hình hoạt động của Alibaba cho biết, vị tỷ phú 61 tuổi đang ở vị thế chủ động nhất kể từ khi từ chức chủ tịch năm 2019.

Ông Jack Ma từng là lãnh đạo công nghệ giàu có và nổi tiếng nhất Trung Quốc. Sự trở lại của ông được coi là tín hiệu Bắc Kinh đang nới lỏng tay và hỗ trợ ngành.

Ông Jack Ma được cho là sẽ hoạt động kín tiếng hơn so với giai đoạn trước khi gặp sự cố vì phát biểu làm mất lòng chính quyền. Cú bắt tay của ông với Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 2 năm nay được coi là cái gật đầu cho sự trở lại của ông, vào thời điểm Trung Quốc đang trông cậy vào AI để thúc đẩy tăng trưởng.

“Jack Ma là nhân vật quan trọng nhất, thần tượng lớn nhất của Alibaba. Sự trở lại của ông chủ lớn đồng nghĩa với việc ông ấy không còn là mối đe dọa nữa, và điều đó khiến mọi người phấn khích”, ông Li Chengdong, người đứng đầu tổ chức tư vấn Haitun tại Bắc Kinh, nhận định.

Tỷ phú Jack Ma đang dần thích nghi với thực tế mới trong thương mại điện tử Trung Quốc, với mức độ cạnh tranh gay gắt và nhu cầu của khách hàng muốn bữa ăn, hàng tạp hóa và đồ điện tử mà họ đặt mua được giao trong vòng 1 giờ hoặc ít hơn.

Các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đang cố gắng thuyết phục ông Jack Ma rằng thời kỳ Alibaba nắm giữ 85% thị phần đã qua lâu rồi, nhưng vị tý phú đặt cược rằng Taobao - nền tảng mua sắm cốt lõi của công ty, có thể đánh bại JD.com và Meituan sau khi giành lại thị phần thành công.

Theo Goldman Sachs, tính đến tháng 7, Alibaba nắm giữ 43% thị phần giao đồ ăn tại Trung Quốc, trong khi Meituan chiếm 47%.

Cuộc chiến đó có thể khiến tỷ phú Jack Ma va chạm với các nhà chức trách, những người muốn chấm dứt cái họ gọi là "trợ giá độc hại", và vị tỷ phú có thể hứng thêm sự phẫn nộ vì vai trò của Alibaba trong cuộc chiến giá cả.

Chính bài phát biểu tai tiếng của ông vào năm 2020 đã khiến ông phải rút lui.

Vài ngày sau khi công khai chỉ trích các ngân hàng Trung Quốc là "tiệm cầm đồ", cơ quan chức năng đã chặn kế hoạch đưa Ant Group - công ty con của Alibaba, lên sàn chứng khoán. Vài tuần sau, Bắc Kinh triển khai chiến dịch siết chặt kiểm soát nền kinh tế, nhằm kiềm chế tầng lớp tỷ phú của quốc gia này.

Ông Jack Ma đột ngột bị đẩy vào tâm điểm của trận bão pháp lý, cùng với nhiều đối thủ lớn, khiến các doanh nhân tỷ phú rơi vào thế bí và gây ra thiệt hại tài sản lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc hiện đại.

Alibaba đã mất gần 700 tỷ USD giá trị thị trường - tương đương toàn bộ Tencent Holdings ngày nay.

Từ đó, tỷ phú Jack Ma rút khỏi các sự kiện đông người, dành phần lớn thời gian ở Tokyo và Hong Kong.