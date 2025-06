Iran tận dụng lỗ hổng an ninh nguy hiểm của Israel

TPO - Iran đang tận dụng các camera giám sát tư nhân ở Israel để thu thập thông tin tình báo thời gian thực về kẻ thù của họ - phương pháp tương tự trong các cuộc xung đột khác.

Đầu tuần này, sau khi tên lửa đạn đạo của Iran xé toạc các tòa nhà cao tầng ở Tel Aviv, một cựu quan chức an ninh mạng của Israel đã lên đài phát thanh quốc gia để đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc tới người dân: Hãy tắt camera giám sát tại nhà hoặc đổi mật khẩu.

"Chúng tôi biết rằng trong 2 hoặc 3 ngày qua, người Iran đã tìm cách kết nối với camera để thu thập thông tin về hiệu quả tên lửa của họ, nhằm cải thiện độ chính xác của vũ khí”, ông Refael Franco, cựu phó tổng giám đốc Cục An ninh mạng quốc gia Israel, phát biểu ngày 16/6. Ông Franco đang điều hành hãng an ninh mạng Code Blue.

Số vụ tấn công mạng gia tăng từ khi cuộc xung đột giữa hai nước nổ ra. Nhóm tin tặc ủng hộ Israel mang tên Predatory Sparrow nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công phá hoại nhằm vào một ngân hàng lớn của Iran, trong khi một nhóm khác tấn công sàn giao dịch tiền điện tử của Iran. Trang IRIB News đưa tin Israel đã phát động một cuộc tấn công mạng toàn diện vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Iran.

Phát ngôn viên của Cục An ninh mạng quốc gia Israel xác nhận rằng các camera kết nối internet đã trở thành mục tiêu trong kế hoạch chiến tranh của Iran.

"Chúng tôi đã chứng kiến ​​những nỗ lực trong suốt cuộc chiến và vẫn đang diễn ra", người phát ngôn nói với Bloomberg.

Các bức ảnh về những khu vực của Israel bị Iran khai thác camera lan truyền trên mạng xã hội, nhưng đã bị xóa.

Ông Gaby Portnoy, cựu giám đốc Cục An ninh mạng quốc gia Israel, cho biết đây không phải lần đầu tiên đối thủ của Israel sử dụng những thiết bị này để do thám. Lực lượng Hamas đã hack các camera an ninh tư nhân ở Israel trước khi tiến hành chiến dịch tấn công bất ngờ ngày 7/10/2023.

"Việc thu thập thông tin tình báo mà Hamas thực hiện bằng cách xâm nhập các camera tư nhân ở vùng ngoại vi Dải Gaza là một thảm họa. Hàng nghìn camera đã bị hack trong những năm qua, cả công cộng và tư nhân, để phục vụ mục đích thu thập thông tin tình báo”, ông Portnoy cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Nga được nói là đã sử dụng chiến thuật tương tự sau khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Một cố vấn an ninh mạng của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ và các cơ quan tình báo phương Tây khác nói rằng Nga đã truy cập camera riêng tại các địa điểm quan trọng, chẳng hạn như gần cửa khẩu biên giới, cơ sở quân sự và nhà ga xe lửa, để theo dõi hoạt động di chuyển thiết bị. Họ cũng sử dụng hệ thống hợp pháp của thành phố, chẳng hạn như camera giao thông.

Ukraine cấm lắp camera giám sát từ năm 2022, sau khi nhận được cảnh báo rằng Nga đang xâm nhập thiết bị này để lên kế hoạch không kích. Năm 2023, chính phủ Ukraine kêu gọi các bên sở hữu webcam đường phố ngừng phát trực tiếp, để đề phòng Nga khai thác lỗ hổng của các webcam hiện đại để triển khai tấn công bằng tên lửa và điều chỉnh chúng theo thời gian thực.

Từ năm 2022, Mỹ cấm sử dụng các thiết bị giám sát do Trung Quốc sản xuất vì lo ngại nguy cơ mất an ninh quốc gia.

Theo một nghiên cứu của MarketsandMarkets Research, thị trường camera tư nhân đang phát triển nhanh chóng trên toàn thế giới, dự kiến ​​sẽ tăng từ 54 tỷ USD năm 2024 lên 89 tỷ USD vào năm 2030.

Cảnh báo ít được chú ý

Camera giám sát tư nhân phổ biến vì tương đối rẻ, dễ bị xâm nhập nên thường bị các cơ quan tình báo nước ngoài khai thác để tìm vị trí của quân đội hoặc tìm nơi đánh bom nếu xung đột xảy ra.

Các nhà nghiên cứu đã cảnh báo về lỗ hổng trong camera giám sát từ nhiều năm trước, nhưng những người trong ngành cho biết có thể ngăn chặn nguy cơ xâm nhập bằng cách nâng cấp phần mềm và tuân thủ quy trình cài đặt.

Ông Geoff Kohl, giám đốc tiếp thị cấp cao của Hiệp hội Công nghiệp an ninh, cho biết các hệ thống camera an ninh cao cấp từ các hãng uy tín đều có cấu hình mở rộng, cho phép tùy chỉnh nhiều hơn.

Một nghiên cứu của BitSight Technologies công bố trong tháng này cho biết, họ tìm được cảnh quay trực tiếp từ 40.000 camera an ninh có thể truy cập được trên internet, bao gồm 14.000 camera ở Mỹ. Đối với các quốc gia đang có chiến tranh, rò rỉ dữ liệu như vậy có thể là điểm yếu chí mạng.

Năm 2022, cơ quan an ninh mạng của Israel cảnh báo rằng 66.000 camera cá nhân ở Israel đang sử dụng mật khẩu mặc định và có thể dễ dàng bị tin tặc vượt qua. Những cảnh báo đó phần lớn không được chú ý, bao gồm cả ở các thị trấn phía nam nơi Hamas tấn công năm 2023, khiến 1.200 người thiệt mạng và 250 người bị bắt cóc.

Sau cuộc tấn công của Hamas, chính phủ Israel kêu gọi người dân tăng cường bảo mật thông tin trên camera giám sát cá nhân của họ, nhiều camera trong số đó do Trung Quốc sản xuất.

Ông Portnoy - cựu giám đốc Cục An ninh mạng quốc gia Israel, cho biết chính phủ đã nhận được sự chấp thuận hợp pháp để tắt từ xa các camera giao thông và thiết bị cá nhân ở khu vực nhạy cảm, nhất là biên giới và cơ sở hạ tầng quan trọng.

Bình Giang