iPOS.vn sát cánh cùng hộ kinh doanh F&B trong 45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình thuế

Ngày 11/11, Cục Thuế TP. Huế tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch “45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” và ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị công nghệ, đại lý thuế…trên địa bàn. IPOS.vn là một trong những đơn vị tiên phong khởi động chiến dịch.

Chương trình nhằm đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi mô hình quản lý thuế, đảm bảo công khai, minh bạch, đồng thời hỗ trợ các hộ kinh doanh từng bước làm quen với việc kê khai thuế theo quy định mới, chuẩn bị cho giai đoạn áp dụng chính thức từ ngày 01/01/2026.

Phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Cục Thuế TP. Huế nhấn mạnh ý nghĩa của việc chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai là một bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa công tác quản lý thuế, đồng thời khuyến khích các hộ kinh doanh chủ động minh bạch doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định.

Đại diện iPOS.vn tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Thuế thành phố Huế và các nhà cung cấp giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh

Hội nghị có sự tham dự của Lãnh đạo Cục Thuế TP. Huế, đại diện các phòng chuyên môn, cùng các doanh nghiệp cung cấp giải pháp chuyển đổi số, ngân hàng thương mại, đại lý thuế và công ty dịch vụ kế toán trên địa bàn.

Trong đó, iPOS.vn – doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực giải pháp công nghệ quản lý bán hàng và chuyển đổi số cho ngành F&B khẳng định sẽ đồng hành cùng Cục Thuế trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện kê khai thuế, góp phần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng triển khai chiến dịch.

iPOS.vn ra quân hỗ trợ hộ kinh doanh F&B kê khai và xuất hóa đơn điện tử

Là một trong những đơn vị công nghệ đồng hành cùng Cơ quan Thuế TP. Huế, iPOS.vn khẳng định sẽ cử đội ngũ nhân sự trực tiếp đến các khu vực kinh doanh F&B tập trung, với tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng hộ” nhằm tuyên truyền và hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai, xuất hóa đơn điện tử.

iPOS.vn tích cực phối hợp với Thuế thành phố Huế triển khai 45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình thuế

Tại mỗi cơ sở, các chuyên viên của iPOS.vn sẽ trực tiếp tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ triển khai giải pháp giúp hộ kinh doanh thực hiện “3 đúng”: đúng chính sách – đúng tinh thần – đúng quy định pháp luật, đảm bảo việc chuyển đổi sang mô hình kê khai thuế diễn ra thuận lợi, dễ hiểu và phù hợp với thực tế hoạt động.

Đội ngũ iPOS.vn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai và xuất hóa đơn điện tử đúng luật

Đại diện iPOS.vn cho biết, trong đợt ra quân lần này, công ty đặt mục tiêu hành động quyết liệt ngay từ giai đoạn đầu nhằm giúp các hộ kinh doanh F&B tại Huế có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tâm thế yên tâm trước khi quy định bỏ thuế khoán, chuyển sang kê khai chính thức áp dụng từ ngày 01/01/2026.

“Việc triển khai sớm giúp các hộ kinh doanh có thời gian làm quen, giảm sai sót và chủ động hơn khi áp dụng mô hình mới. Với những chủ quán lớn tuổi, chưa quen công nghệ, đội ngũ của chúng tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp, ‘cầm tay chỉ việc’ để việc chuyển đổi diễn ra suôn sẻ nhất,” Ông Lê Văn Việt - Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần iPOS.vn chi nhánh Huế cho biết.

Chiến dịch “45 ngày cao điểm” tại TP. Huế được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong ngành F&B, giúp hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế thuận tiện, minh bạch và đúng quy định, đồng thời tạo tiền đề xây dựng mô hình mẫu cho các địa phương khác trên cả nước.