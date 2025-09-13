iPhone 17 với công nghệ nanomet vượt trội

TPO - Ngày 10/9, Apple đã chính thức ra mắt iPhone 17, với camera trước Center Stage mới đưa ảnh selfie lên một tầm cao mới. Được xây dựng trên công nghệ nanomet thế hệ thứ ba, chip A19 của iPhone 17 mang đến hiệu năng mạnh mẽ nhanh gấp 2 lần so với A15 của iPhone 13...

iPhone 17 có camera trước Center Stage cải tiến, màn hình lớn hơn và sáng hơn. Phiên bản iPhone 17 Pro Max đánh dấu lần đầu tiên có tùy chọn bộ nhớ trong lên đến 2 TB, đây là chiếc iPhone đắt nhất từ trước nay. Tại Việt Nam, phiên bản này được bán với giá 64 triệu đồng, có thể đặt hàng từ 12/9 và nhận hàng từ 19/9.

iPhone 17 có năm màu sắc tuyệt đẹp: đen, tím oải hương, xanh sương mù, xanh xám và trắng.

Màn hình Super Retina XDR 6,3 inch cho phép cuộn siêu mượt, chơi game nhập vai tốt. Với Ceramic Shield 2 mới, mặt trước cứng hơn bất kỳ kính điện thoại thông minh nào, có khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần so với thế hệ trước. Tất cả đều được cung cấp năng lượng bởi chip A19 thế hệ mới nhất cho hiệu suất và độ bền cao hơn.

iPhone 17 có dung lượng lưu trữ bắt đầu từ 256GB, gấp đôi dung lượng lưu trữ cơ bản của thế hệ trước và tùy chọn 512GB, với năm màu sắc tuyệt đẹp: đen, tím oải hương, xanh sương mù, xám tro và trắng.

Camera mạnh mẽ cho ảnh 'tự sướng' chất lượng cao

Camera trước Center Stage mới cung cấp cho người dùng nhiều chi tiết hơn với độ phân giải cao hơn, nhiều cách linh hoạt hơn để căn khung ảnh và khả năng ổn định hình ảnh đáng kinh ngạc.

iPhone 17 giới thiệu camera trước Center Stage hoàn toàn mới, sở hữu cảm biến camera vuông đầu tiên trên iPhone, mang đến trường nhìn rộng hơn và độ phân giải cao hơn (lên đến 18MP cho ảnh). Người dùng không phải xoay iPhone để chụp ảnh tự sướng mà có thể chụp ảnh và quay video theo chiều dọc hoặc chiều ngang.

Đối với ảnh chụp nhóm, iPhone 17 sử dụng AI để tự động mở rộng trường nhìn và có thể xoay từ chiều dọc sang chiều ngang để đưa mọi người vào khung hình. Camera trước Center Stage cho phép quay video ổn định ở độ phân giải 4K HDR và ​ người dùng có thể ghi hình đồng thời trên cả camera trước và sau với Dual Capture.

iPhone 17 được trang bị camera Fusion Ultra Wide 48MP mới, giúp người dùng có thể chụp được trường nhìn rộng hơn và góc nhìn độc đáo, chi tiết hơn.

iPhone 17 lần đầu tiên được trang bị toàn bộ camera sau 48MP, cho phép người dùng chụp ảnh và quay video ấn tượng.

Video được quay bằng Âm thanh Không gian (Spatial Audio) cho trải nghiệm nghe đắm chìm; Trộn Âm thanh (Audio Mix) cho phép người dùng điều chỉnh âm thanh sau khi quay để khuếch đại giọng nói và giảm tiếng ồn xung quanh.

iOS 26 là bản cập nhật lớn với thiết kế mới đẹp mắt, bao gồm Màn hình khóa và Màn hình chính, khiến chúng trở nên cá nhân và biểu cảm hơn bao giờ hết.

iPhone 17 sở hữu lớp phủ Ceramic Shield 2 mới, tăng gấp 3 lần khả năng chống trầy xước. iPhone 17 cũng dễ dàng sử dụng ngoài trời nhờ độ sáng tối đa 3000 nits và độ tương phản ngoài trời tốt hơn gấp 2 lần.

Chip A19 và thời lượng pin cả ngày

Được xây dựng trên công nghệ 3 nanomet thế hệ thứ ba, chip A19 mang đến hiệu năng mạnh mẽ, hiệu suất cao và tốc độ vượt trội. CPU 6 nhanh hơn 1,5 lần so với chip A15 Bionic trên iPhone 13, cho hình ảnh đồ họa tuyệt đẹp và trải nghiệm chơi game di động đỉnh cao.

Công nghệ nanomet (gọi tắt là công nghệ nano) có thể ứng dụng các vật liệu, thiết bị ở kích thước nanomet (nm), 1 nm = 1 phần tỉ mét. Công nghệ nano làm việc với những cấu trúc cực kỳ nhỏ, chỉ bằng vài phần nghìn bề dày của sợi tóc (một sợi tóc người có đường kính khoảng 80.000 – 100.000 nm). Đặc điểm nổi bật của công nghệ nanomet là có thể tạo ra vật liệu siêu bền, siêu nhẹ, dẫn điện/ dẫn nhiệt tốt hơn. Chip bán dẫn, pin nano chính là ưu điểm vượt trội của iPhone 17.

Hiệu năng của chip A19 và khả năng quản lý năng lượng tiên tiến của iOS 26 mang lại thời lượng pin cả ngày, iPhone 17 có thể phát video lên đến 30 giờ, nhiều hơn tám giờ so với thế hệ trước. iPhone 17 có thể sạc tới 50% trong 20 phút.

iOS 26 với chip mạng không dây

iPhone 17 giới thiệu N1, chip mạng không dây mới, hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread. iOS 26 nâng tầm trải nghiệm iPhone với thiết kế mới đẹp mắt, Apple Intelligence rất mạnh cho các ứng dụng hàng ngày. Apple Intelligence hiện có thể dịch văn bản và âm thanh khi đang di chuyển với Live Translation, giúp người dùng giao tiếp đa ngôn ngữ trong Tin nhắn, FaceTime và Điện thoại.

Apple Intelligence hiện có sẵn cho tất cả các nhà phát triển, có thể sử dụng khi ngoại tuyến. Các công cụ sàng lọc mới cho cuộc gọi và tin nhắn giúp người dùng có thể tập trung vào những cuộc trò chuyện quan trọng nhất.

iOS 26 cũng giới thiệu các tính năng mới trong CarPlay, Apple Music, Maps và Wallet, cũng như Apple Games...

Phụ kiện mới đẹp, bảo vệ môi trường

Ngoài ốp lưng iPhone 17 trong suốt tích hợp MagSafe, ốp lưng silicon tích hợp MagSafe có sẵn với năm màu: đen, vàng neon, xanh rêu nhạt, xanh mỏ neo và tím sương mù.

Ốp lưng silicon tích hợp MagSafe có thể được kết hợp với Dây đeo chéo mới, mang đến cho người dùng trải nghiệm đeo iPhone, không phải cầm tay. Được chế tác từ 100% sợi tái chế, dây đeo mềm mại, ôm sát thoải mái, tích hợp nam châm dẻo và cơ chế trượt bằng thép không gỉ giúp dễ dàng điều chỉnh độ dài. Dây đeo chéo có sẵn với 10 màu: đen, xám nhạt, xanh dương, xanh dương nhạt, tím, đỏ nâu, xanh lá cây, vàng neon, nâu vàng và cam.

iPhone 17 được sản xuất với 30% vật liệu tái chế, bao gồm 85% nhôm tái chế đối với vỏ máy và 100% coban tái chế đối với pin. Sản phẩm được sản xuất với 35% điện năng tái tạo, như năng lượng gió và năng lượng mặt trời. Bao bì giấy được làm từ 100% sợi và có thể dễ dàng tái chế.