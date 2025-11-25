InterMec – Nơi thoái hóa khớp hồi sinh, mang lại đôi chân tự do cho hàng ngàn người cao tuổi

Khi tuổi già đáng lẽ phải an yên, tự do bên con cháu thì hàng triệu đôi chân lại trở nên “chậm nhịp” bởi cơn đau khớp đeo bám dai dẳng. Không chỉ “cướp” đi bước chân tự do mà thoái hóa khớp còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Nhưng tại InterMec, một bí mật đã được vén màn, giúp hàng ngàn người cao tuổi hồi sinh khớp gối vững vàng hơn, tự tin tận hưởng niềm vui tuổi xế chiều.

Thoái hóa khớp gối như "gánh nặng" cản bước tuổi già

Theo ước tính từ Nghiên cứu Gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu (GBD) 2019, có đến 527.8 triệu người trên thế giới đang sống chung với thoái hóa khớp. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng nhấn mạnh thoái hóa khớp là nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế ở người trên 60 tuổi, khiến 80% bệnh nhân gặp khó khăn trong vận động & 25% không thể thực hiện các hoạt động hàng ngày.

Thoái hóa khớp cướp đi niềm vui tuổi già của hàng triệu người

Tại Việt Nam, thống kê từ Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Bạch Mai cho thấy, có đến 35% người trên 40 tuổi mắc các biểu hiện của thoái hóa khớp, trong đó khớp gối là vị trí chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

Các phương pháp điều trị truyền thống như thuốc giảm đau thường đi kèm tác dụng phụ lên gan, thận, dạ dày. Trong khi đó, phẫu thuật lại tiềm ẩn nhiều rủi ro, chi phí cao và đòi hỏi thời gian hồi phục dài ngày. Vì lẽ đó, người bệnh vẫn luôn khao khát một lối đi an toàn hơn, nhẹ nhàng hơn, nơi đôi chân có thể thực sự hồi sinh.

Hướng điều trị khớp gối khác biệt so với phương pháp truyền thống

Hiện nay trên thế giới, xu hướng điều trị thoái hóa khớp không thuốc, không dao kéo kết hợp cùng hệ thống công nghệ cao lại được ưa chuộng hơn cả. Và InterMec cũng không nằm ngoài xu thế đó.

Theo Bác sĩ CKI Đoàn Công Minh, chuyên gia Chấn thương Chỉnh hình tại Phòng khám InterMec, "đây là một bước tiến quan trọng, giúp bệnh nhân thoát khỏi vòng luẩn quẩn của thuốc men và những lo ngại về phẫu thuật, đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, những người có bệnh nền. Tại InterMec, chúng tôi tin rằng mỗi bệnh nhân là một cá thể riêng biệt, cần một phác đồ điều trị phù hợp nhất với tình trạng và thể trạng của mình."

InterMec tiên phong ứng dụng công nghệ cao trong phục hồi thoái hóa khớp

Nền tảng của phác đồ này là sự đồng bộ của các công nghệ hiện đại, đạt chuẩn FDA Hoa Kỳ và được nhập khẩu từ các nền y học phát triển:

● Công nghệ Laser cường độ cao: Tác động sâu vào ổ viêm, thúc đẩy tuần hoàn máu và quá trình tái tạo tế bào sụn bị tổn thương.

● Công nghệ Siêu âm đa tầng: Với sóng âm tần số cao, giúp phá vỡ các liên kết xơ cứng, giảm sưng viêm và xoa dịu các dây thần kinh.

● Công nghệ Max Cool Pro: Giảm đau khớp gối tức thì, đồng thời kích thích trao đổi chất của tế bào, đẩy nhanh quá trình phục hồi mô.

● Công nghệ Điện xung thế hệ mới: Kích hoạt hệ thần kinh cơ, tăng cường sức mạnh cơ bắp quanh khớp gối, cải thiện sự linh hoạt và ổn định khi vận động.

Nơi hồi sinh đôi chân, trả lại tự do cho người cao tuổi

Niềm tin vào InterMec không chỉ đến từ công nghệ tiên tiến, mà còn đến từ hàng ngàn câu chuyện "hồi sinh" có thật, là minh chứng sống động cho hiệu quả của phác đồ bảo tồn.

Như trường hợp cô Vũ Thị Hải (63T, Gò Vấp) 10 năm chữa khớp gối của cô như muối bỏ biển vì làm đủ mọi cách mà thoái hóa ngày một nặng, chân ngày một yếu. Cho đến khi gặp phòng khám InterMec và được phục hồi bằng sự hỗ trợ của công nghệ cao, hiện tại khớp gối cô Hải khỏe mạnh bình thường, cô có thể đi lại buôn bán tạp hóa, thậm chí leo cầu thang nhẹ nhàng.

Cô Hải nhận quà tặng từ phòng khám InterMec

Cô Trần Thị Tám (52 tuổi, Đồng Nai) gần như tuyệt vọng khi nghe chẩn đoán thay khớp gối từ bệnh viện, với một độ tuổi như cô thì điều này chẳng khác nào “bản án tử” cả. Nhưng may mắn đã mỉm cười khi cho cô gặp InterMec, chỉ hơn 1 tháng điều trị cô Tám phải bất ngờ bởi giờ đây chân cô ngồi xuống đứng lên bình thường, đi lại vận động nhanh nhẹn như chưa từng bị đau.

Cô Tám thoát thay khớp gối ở tuổi 52

Chú Đỗ Thanh Hải (71 Tuổi An Giang) tìm đến InterMec trong tình trạng 2 chân “sụi bại”, bắp chân teo nhỏ, da mỏng lộ mao mạch và có nhiều vết bầm tím, do hậu quả từ việc uống thuốc kháng viêm trong thời gian dài gây nên. Tuy nhiên, chỉ hơn 1 tháng điều trị không dùng thuốc, không phẫu thuật tại InterMec chú Hải phục hồi đáng kinh ngạc, đôi chân lê lết ngày nào giờ đây thậm chí có thể co duỗi bình thường, chạy nhảy tự do không thua gì người trẻ.

Từ An Giang lên TP.HCM chú Hải đã tìm lại được đôi chân tự do

