Indonesia bố trí hơn 1.000 cảnh sát, tuyên bố cứng rắn với CĐV chủ nhà và cam kết đảm bảo an toàn cho CĐV Việt Nam

TPO - Nước chủ nhà sẽ bố trí hơn 1.200 nhân viên an ninh để bảo vệ cho trận chung kết U23 Indonesia vs U23 Việt Nam lúc 20h00 hôm nay (29/7). Đây là lực lượng an ninh đông chưa từng có mà Indonesia bố trí từ đầu giải.