Huyện Sóc Sơn hoàn thành dứt điểm nhiều dự án GPMB tồn tại, kéo dài

TP - Năm 2023, huyện Sóc Sơn hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng (GPMB) 38 dự án, trong đó có nhiều dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn tại qua nhiều năm như dự án đầu tư xây dựng khu Liên hợp xử lý chất thải (LHXLCT) Sóc Sơn giai đoạn II; dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thôn Đa Hội; dự án bồi thường, hỗ trợ GPMB khu đất xen kẹt, cắt xén nằm ngoài ranh giới dự án đầu tư LHXLCT Sóc Sơn giai đoạn 2 tại thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn...

Giao nhiệm vụ đến từng xã

Thông tin từ UBND huyện Sóc Sơn, ngay từ đầu năm 2023, Huyện ủy đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện công tác GPMB trên địa bàn; thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo GPMB của huyện trong đó Bí thư Huyện ủy làm Trưởng Ban chỉ đạo GPMB dự án xây dựng đường Vành Đai 4, Phó Bí thư Huyện ủy làm Trưởng Ban chỉ đạo GPMB dự án cụm công nghiệp; tổ chức tọa đàm với nhân dân về chính sách GPMB thực hiện dự án trên địa bàn.

Đầu năm 2023, UBND huyện Sóc Sơn ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND về việc triển khai thực hiện công tác GPMB các dự án trên địa bàn huyện Sóc Sơn năm 2023. Trên cơ sở đó, UBND huyện tổ chức hội nghị ký cam kết về kết quả thực hiện công tác này giữa lãnh đạo UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã. Từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã ban hành 15 Thông báo kết luận, giao nhiệm vụ thực hiện công tác GPMB các dự án trên địa bàn huyện. Hàng tuần lãnh đạo UBND huyện đều tổ chức họp kiểm điểm, đôn đốc tiến độ GPMB các dự án.

Ban Chỉ đạo GPMB hàng tuần họp kiểm điểm tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Định kỳ hàng tuần, Hội đồng GPMB huyện tổ chức họp thẩm định phương án GPMB theo quy định. Bộ phận thường trực Hội đồng thường xuyên cập nhật tiến độ, phối hợp với các Phòng, đơn vị liên quan, Chủ đầu tư, UBND các xã để đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ các nội dung còn tồn tại và khó, vướng trong công tác GPMB.

Nhờ sự sát sao của Huyện ủy, UBND huyện, tính đến hết 31/12/2023, diện tích đất thu hồi 180,2 ha, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên 946 tỷ đồng (đạt 64,7% kế hoạch năm) và bằng 160% so với kết quả GPMB của cả năm 2022. Xét tiêu chuẩn giao đất tái định cư và tổ chức bốc thăm giao đất tái định cư đối với 76 hộ gia đình, cá nhân, diện tích: 14.562,6m2.

Hoàn thành nhiều dự án tồn tại kéo dài

Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã hoàn thành công tác GPMB đối với 38 dự án, trong đó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện 17 dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện thực hiện 20 dự án, 1 dự án thực hiện bởi chủ đầu tư khác.

Trong đó, đặc biệt là một số dự án trọng điểm trên địa bàn và một số dự án tồn tại qua nhiều năm, nhiều thời kỳ như: Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4; dự án Đầu tư xây dựng khu LHXLCT giai đoạn II dự án cắt xén, xen kẹt; dự án đường Quốc lộ 3 - Cụm Công nghiệp tập trung; 06 dự án xây dựng trụ sở công an xã... Đặc biệt trong đó có 6 dự án xây dựng trụ sở Công an xã (mới được đưa vào Kế hoạch GPMB bổ sung trong năm 2023), đến nay đã hoàn thành công tác GPMB, bàn giao đất cho Công an Thành phố Hà Nội (Chủ đầu tư) để thực hiện dự án.

Trong số các dự án hoàn thành 100% công tác GPMB, có dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô đoạn qua địa bàn huyện Sóc Sơn là dự án trọng điểm quốc gia, đến tháng 6/2023 có kết quả GPMB đạt 98%, vượt kế hoạch Thành phố giao và đến nay đã hoàn thành 100% công tác GPMB với diện tích đất thu hồi 48,23ha, số tiền chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB 252 tỷ đồng.

Nhiều dự án đã được kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đề xuất Thành phố cơ chế đặc thù về chính sách, tạo được sự đồng thuận của nhân dân có đất trong phạm vi GPMB dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB, trong đó phải kể đến là dự án Xây dựng đường nối Khu đô thị vệ tinh với đường Võ Nguyên Giáp; dự án cải tạo cầu yếu và kết nối trên các quốc lộ (giai đoạn 1) sử dụng vốn vay EDCF của Chính phủ Hàn Quốc trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Cầu Đa Phúc- huyện Sóc Sơn)...

Cuối tháng 12/2023, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã kiểm tra thực địa thi công tại các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, nhà thầu và địa phương. Nhờ đó, đoạn 13km phía Bắc sông Hồng dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024; đoạn 19km thuộc địa bàn huyện Hoài Đức dự kiến đến giữa năm 2025 cũng sẽ xong đường song hành. Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Hà Nội ghi nhận, biểu dương huyện Sóc Sơn và Thường Tín đã hoàn thành phê duyệt phương án đất ở. Ban Quản lý dự án đã nhận bàn giao 714,15/763,86ha, đạt 93,49% so với diện tích đất đã giải phóng mặt bằng. Số ngôi mộ di chuyển được đạt 7.899/9.263 ngôi mộ, bằng 85,27%. Các quận, huyện đã xây dựng 13 khu tái định cư, với tổng diện tích 32,5ha. Ông Đinh Tiến Dũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các quận, huyện tiếp tục tập trung cao độ để hoàn thành giải phóng mặt bằng đúng cam kết, bảo đảm không ảnh hưởng đến mặt bằng thi công.