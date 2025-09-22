Hướng về cơ sở, phục vụ nâng cao đời sống Nhân dân

TPO - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, trong các phương hướng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu của nhiệm kỳ tới, có những chỉ tiêu hướng mạnh về cơ sở, về khu dân cư. Ví dụ như, hằng năm, mỗi khu dân cư có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, cụ thể, góp phần xây dựng, phục vụ cộng đồng, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân….

Chiều 22/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, tổ chức phiên thảo luận tổ, góp ý vào các Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy điều hành tổ thảo luận.



Hướng mạnh về cơ sở

Chủ trì tổ thảo luận số 1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, nhấn mạnh, dự thảo báo cáo chính trị đã lồng ghép các kết quả, thành tựu đạt được của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong giai đoạn trước và sau khi thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Bà Hà đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, nghiên cứu, để làm sao dự thảo báo cáo thực sự thể hiện khát vọng, tầm nhìn, trọng tâm công tác của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới, đồng thời, phân tích, đề xuất các giải pháp khắc phục các hạn chế, khó khăn đã chỉ ra.

Ông Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người cao tuổi Việt Nam phát biểu tại tổ thảo luận.



Theo bà Hà, trong các phương hướng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu của nhiệm kỳ tới, có những chỉ tiêu hướng mạnh về cơ sở, về khu dân cư. Ví dụ như, hằng năm, mỗi khu dân cư có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, cụ thể, góp phần xây dựng, phục vụ cộng đồng, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân…. Vì thế, bà Hà nhấn mạnh, các chương trình hành động, nhiệm vụ đề ra phải có tiến độ, lộ trình, có phân công nhiệm vụ cụ thể…

Thảo luận tại tổ, ông Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết, Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân và phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại hội nghị quán triệt 4 nghị quyết vừa qua đã nêu rõ, người cao tuổi cần được chăm sóc sức khoẻ đầy đủ, toàn diện, trong đó có nghiên cứu hình thức dưỡng lão.

“Đây là định hướng hết sức cần thiết, nhiều nước đã áp dụng”, ông Cừ nói. Vì thế, theo ông Cừ, làm sao văn kiện đại hội phải bao trùm và đầy đủ, để các cơ quan trong hệ thống sẽ tham mưu, thực hiện các chính sách an sinh, xã hội theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Các đại biểu tại tổ thảo luận số 1.



Ông Cừ phân tích, hiện, Việt Nam có khoảng 17 triệu người trên 60 tuổi, nhưng mới chỉ có khoảng gần 12 nghìn người trong số này được chăm sóc tại các cơ sở dưỡng lão, chiếm tỷ lệ 0,7%, ở mức rất thấp. Từ thực tế đó, cần đặt vấn đề mở rộng hệ thống chăm sóc, dưỡng lão cho người già, nâng tỷ lệ người già được sống vui, sống khoẻ, sống hạnh phúc.

“Tại các trung tâm chăm sóc này, người già được tham gia các hoạt động vui chơi văn hoá văn nghệ, giải trí, thể thao, phục hồi chức năng, phục hồi sức khoẻ”, ông Cừ nói, đồng thời cho rằng, việc thành lập các trung tâm này là rất cần thiết.

Ông Cừ cũng nói về Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó nhấn mạnh, hiện nay có khoảng 400.000 người cao tuổi đang là chủ hộ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, cần có chính sách để phát triển thêm.

Ông Cừ nêu hai khía cạnh, một là có thêm các hình thức kinh doanh phục vụ người cao tuổi, hai là tiếp tục phát huy thêm năng lực kinh doanh của hơn 400.000 người cao tuổi đang là chủ cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp để đóng góp vào phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Phát biểu tại phiên thảo luận, ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng nêu, hiện nay, các hội đang phát huy rất tốt vai trò của mình trong triển khai các phong trào lớn, như phong trào hiến máu tình nguyện, đã lan rộng ra toàn quốc, đưa phong trào hiến máu tình nguyện gắn bó sâu rộng trong nhân dân.



Ông Nguyễn Hải Anh đánh giá rất cao việc trong dự thảo báo cáo chính trị có nêu việc “đẩy mạnh hoạt động cứu trợ, nhân đạo, chăm lo an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng”.

Theo ông Nguyễn Hải Anh, Hội Chữ thập đỏ là một trong những đơn vị nòng cốt tham gia việc chăm sóc sức khoẻ các đối tượng dễ bị tổn thương, tham gia cứu trợ khẩn cấp… thiên tai, bão lũ…

Theo ông, trên toàn quốc hiện nay vẫn còn rất nhiều hộ gia đình khó khăn, là địa chỉ nhân đạo cần được trợ giúp thường xuyên. Trong thời gian tới, hội đặt mục tiêu đưa vào cơ sở dữ liệu để có thể chăm sóc hằng tháng, chăm lo, hỗ trợ thường xuyên cả về nhu cầu sinh hoạt, tinh thần...

Giáo dục Việt Nam được nuôi dưỡng từ ba "ngôi nhà"

Tại tổ thảo luận số 3, ông Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - cho biết, thời gian qua, Hội Nhà văn đã có sáng kiến phối hợp với Bộ GD&ĐT đề xuất và hoàn thiện hai bộ học liệu. Một bộ tập trung vào giảng dạy, hướng dẫn về Cách mạng Việt Nam và lý tưởng của Đảng; bộ còn lại dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, nhằm giáo dục về thân thế, sự nghiệp và tư tưởng của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Ông Thiều cho hay, Hội Nhà văn Việt Nam đã gửi công văn trình Tổng Bí thư Tô Lâm và vừa qua, Văn phòng Trung ương Đảng đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, bày tỏ sự ủng hộ cao đối với sáng kiến này, đồng thời yêu cầu Bộ GD&ĐT triển khai nhanh chóng, bài bản hai bộ học liệu.

Về vụ học sinh có hành động kéo tóc cô giáo gây xôn xao dư luận những ngày qua. để không lặp lại tình trạng này, theo ông Thiều, giáo dục không chỉ gói gọn trong phạm vi của Bộ GD&ĐT, của trường học, mà rộng hơn, như cách các nhà văn thường nói, giáo dục Việt Nam được nuôi dưỡng từ ba "ngôi nhà" quan trọng: Nhà trường, nhà chùa và nhà mình.

"Như Bác Hồ đã nói "Văn hóa soi đường quốc dân đi". Tôi cho rằng, chúng ta vẫn luôn luôn tuân theo khẩu hiệu đó”, ông Nguyễn Quang Thiều nói.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cũng nhận định rằng, chưa bao giờ người Việt Nam sống trong cảm hứng mạnh mẽ như bây giờ. Điều này do quan điểm, cách nhìn nhận và bước đi quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.