Hương Giang chọn trang phục chưa khéo trong sự kiện quan trọng của Miss Universe 2025?

HHTO - Vẫn được khen là lần nào xuất hiện cũng tỏa sáng ở Miss Universe 2025 nhưng Hương Giang lại bị cho là chọn trang phục chưa ổn trong lễ The Universe Ceremony.

Từ khi Miss Universe 2025 khởi động đến giờ, Hương Giang tuy không có lợi thế chiều cao nhưng rất biết cách gây ấn tượng nhờ chọn trang phục phù hợp. Chính vì thế, netizen càng chờ đợi màn tỏa sáng của đại diện Việt Nam trong sự kiện The Universe Ceremony nơi các thí sinh bước ra sân khấu để giới thiệu bản thân cũng như đất nước mình.

Hương Giang chọn một thiết kế của Đỗ Long với phom dáng corset siết eo phía dưới xòe đuôi cá. Bộ váy này giúp Hương Giang khoe được vòng eo bé xíu, làn da trắng nhưng kiểu dáng ôm sát đã khiến cô khó khăn khi di chuyển. Vì thế, màn catwalk của Hương Giang bị khán giả nhận xét là thiếu tự nhiên, không có những bước đi tự tin thoải mái.

Thế nên khán giả cho rằng Hương Giang đã chọn sai trang phục trong sự kiện quan trọng này. Bộ váy rất đẹp, mang lại vẻ sang trọng kiêu sa cho nàng hậu nhưng sẽ hợp cho một buổi chụp ảnh hơn là để catwalk trên sân khấu. Vì thế, netizen nhắn nhủ Hương Giang nên rút kinh nghiệm và chuyển hướng sang những thiết kế nhẹ nhàng, bay bổng hơn cho các phần thi sau.

Nhưng đây chỉ là một sơ suất nhỏ trong hành trình tham dự Miss Universe của Hương Giang. Cô vẫn giữ được phong độ rất tốt từ đầu cuộc thi đến giờ, luôn hành xử rất thông minh khéo léo. Chẳng hạn như trong một buổi tập luyện, Hương Giang rất chịu khó quan sát xung quanh, thấy một vài người đẹp chưa đứng đúng vị trí đã tới nhắc nhở, sắp xếp lại đội hình.

Đại diện Việt Nam cũng luôn sẵn lòng quay chụp hộ các thí sinh khác một cách nhiệt tình, luôn hào hứng bắt chuyện giao lưu với mọi người. Chính vì thế mà netizen mới nói vui Hương Giang đi thi nhan sắc mà cứ ngỡ cô là ban giám khảo.