Huế chi 71 tỷ đồng nâng cấp toàn diện tuyến đường ‘nát như tương’ kết nối cao tốc

TPO - Sau nhiều năm bị xuống cấp nghiêm trọng do oằn mình “gánh” xe tải trọng lớn, tuyến Tỉnh lộ 9 đoạn nối cao tốc Cam Lộ - La Sơn với Quốc lộ 1 qua phường Phong Điền (thành phố Huế) sắp được nâng cấp toàn diện, với tổng vốn đầu tư hơn 71 tỷ đồng.

Ngày 10/8, thông tin từ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông thành phố Huế cho biết, UBND thành phố vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp Tỉnh lộ 9 đoạn từ Quốc lộ 1 đến nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn, với chiều dài khoảng 7,2km. Mục tiêu dự án nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường tỉnh kết nối cao tốc.

Tuyến Tỉnh lộ 9 nối Quốc lộ 1 với cao tốc Cam Lộ - La Sơn xuống cấp﻿ nghiêm trọng.

Tỉnh lộ 9 có chiều dài gần 8km, đi qua địa bàn phường Phong Điền, là tuyến giao thông quan trọng nối cao tốc với Quốc lộ 1 và trung tâm TP Huế. Nhiều năm qua, tuyến này trở thành “nỗi ám ảnh” với người dân và tài xế. Mặt đường “nát như tương”, xuất hiện dày đặc ổ gà, ổ voi, nứt nẻ, bong tróc, lộ nền đá và đất đỏ vá víu tạm bợ. Đoạn qua tổ dân phố Mỹ Khánh hư hỏng nặng nhất, lề đường nhiều đoạn sạt lở, thu hẹp khẩu độ lưu thông.

Nguyên nhân chính là do lưu lượng lớn xe tải chở đất đá, vật liệu từ các mỏ ở Phong Xuân, Phong Thu và vùng phụ cận. Có thời điểm, chỉ trong một buổi chiều, PV ghi nhận hàng chục lượt xe tải hạng nặng cày nát mặt đường. Tình trạng này buộc nhiều phương tiện phải đi vòng qua Tỉnh lộ 11 hoặc 17, kéo dài hành trình hàng chục km, phát sinh chi phí nhiên liệu.

Đường bị hư hỏng, xuống cấp nặng﻿ nhưng hàng ngày phải gánh nhiều xe có tải trọng lớn.

Theo quyết định vừa được phê duyệt, dự án sẽ nâng cấp toàn bộ 7,2km tuyến đường với kết cấu mặt đường bê tông nhựa trên lớp cấp phối đá dăm, bổ sung hệ thống cống thoát nước và các hạng mục an toàn giao thông. Mặt cắt ngang gồm hai đoạn: từ Km0+800 đến Km2+989 rộng 36m; từ Km2+989 đến Km8+000 rộng 31m.

Giai đoạn này được đầu tư với quy mô phù hợp nhu cầu trước mắt, thuận lợi cho việc mở rộng hoàn chỉnh sau này. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 71 tỷ đồng từ ngân sách thành phố Huế, dự kiến thực hiện trong 3 năm. Chủ đầu tư hiện đẩy nhanh các thủ tục để sớm khởi công dự án.

Đường xuống cấp, chậm được đầu tư sửa chữa gây khó khăn, nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

UBND thành phố Huế yêu cầu khi triển khai dự án, cơ quan chức năng phải cắm mốc lộ giới, giải phóng mặt bằng đúng quy hoạch và quản lý chặt quỹ đất dọc tuyến. Giới chuyên môn và người dân đề nghị cần kiểm soát chặt tải trọng xe sau khi nâng cấp Tỉnh lộ 9 nhằm bảo đảm an toàn, độ bền công trình, tránh tái hư hỏng sau đầu tư.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, nhiều năm qua, Tỉnh lộ 9 qua phường Phong Điền liên tục hư hỏng nặng do gánh lượng lớn xe tải vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng về Nhà máy xi măng Đồng Lâm. Việc sửa chữa tạm thời chỉ mang tính giải pháp tình thế, ngắn hạn. Sau mỗi lần vá víu, tuyến đường nhanh chóng xuống cấp trở lại.