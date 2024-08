Tuyến đường ‘huyết mạch’ vùng biên xuống cấp nghiêm trọng: Đề xuất kinh phí 270 tỷ để tu sửa

TPO - Tuyến huyện lộ 6 ở huyện Hương Khê xuống cấp nghiêm trọng, trước tình trạng này, Hà Tĩnh đề xuất kinh phí 270 tỷ đồng để tu sửa.

Mới đây, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất hỗ trợ nguồn vốn đầu tư dự án đường vào Đồn biên phòng Phú Gia và mốc Quốc giới 509 (huyện lộ 6, xã Phú Gia, huyện Hương Khê).

Được biết, hiện tuyến huyện lộ này có tổng chiều dài khoảng 24km, đã xuống cấp nghiêm trọng, quy mô mặt đường hẹp, ảnh hưởng lớn đến công tác tuần tra, quản lý các mốc biên giới, kiểm soát an ninh quốc phòng, đi lại giao thương hàng hoá. Đặc biệt do tình trạng hư hỏng, nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao.

Theo văn bản đề xuất của UBND tỉnh Hà Tĩnh, đây là tuyến đường độc đạo nối trung tâm huyện Hương Khê, trung tâm xã Phú Gia với Đồn Biên phòng Phú Gia. Đồng thời đây cũng là tuyến đường chính phục vụ công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ rừng, tiêu thụ nông sản.

Cũng theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, việc đầu tư, nâng cấp tuyến đường rất cấp thiết. Trong khi đó điều kiện ngân sách tỉnh còn khó khăn, chưa thể cân đối, bố trí thực hiện. Vì thế, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ nguồn vốn 270 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương để nâng cấp tuyến đường.

Trước đó, Tiền Phong cũng có bài viết phản ánh tình trạng xuống cấp nhiều năm tại tuyến đường này. Qua ghi nhận tại đây, mặt đường vỡ nát, đá lổm nhổm, nhiều "ổ gà", "ô voi" xuất hiện trên tuyến khiến phương tiện di chuyển qua rất khó khăn. Đây cũng là tuyến đường giao thông độc đạo dẫn vào bản Phú Lâm, xã Phú Gia nơi có hơn 170 hộ dân sinh sống.