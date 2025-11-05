Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Hot boy "bí ẩn nhất Việt Nam" trở lại sau 7 năm, bất ngờ báo tình trạng hôn nhân

Dương Kiều

HHTO - Chris Khoa Nguyễn - chàng trai được gọi là "bí ẩn nhất Việt Nam" có động thái bất ngờ, gây sốt sau 7 năm lặng thinh.

Sau nhiều năm gần như biến mất khỏi mạng xã hội, trai đẹp nổi tiếng một thời Chris Khoa Nguyễn bất ngờ cập nhật trạng thái trên Instagram cá nhân. Qua đó, anh đã viết mô tả cá nhân với thông tin mới rằng anh đã kết hôn (làm chồng của ai đó), và chuẩn bị đón con đầu lòng.

1.jpg
Chris Khoa Nguyễn cập nhật trạng thái đã kết hôn, và sắp làm cha.

Động thái này của Chris Khoa Nguyễn nhanh chóng gây chú ý lớn, trở thành cơn sốt trên mạng xã hội vào tối ngày 5/11. Ngoài ra, anh chàng còn đính kèm một bộ ảnh nhan sắc hiện tại, kèm bài đăng như sau:

"Nếu phải tóm tắt quãng thời gian kể từ bài đăng cuối cùng của tôi vào năm 2018, thì có lẽ là: già thêm 7 tuổi, kém đẹp trai hơn kha khá, nhưng khôn ngoan hơn một chút. Đã vài lần đổi việc, chuyển thành phố, đổi nhà và kết hôn. Trải qua niềm vui lẫn mất mát, học hỏi được từ vài sai lầm và hy vọng là đã sống một cuộc đời trọn vẹn. Thế giới đã thay đổi nhiều - không chắc là còn ai dùng Instagram nữa, nhưng thôi kệ. Năm tới tôi sẽ đi đây đi đó một chút, nên nghĩ rằng sẽ mở lại Instagram vài tháng để ghi lại những kỷ niệm của mình. Hy vọng mọi người vẫn ổn và cảm ơn vì vẫn dõi theo tôi".

Bên cạnh đó, Chris Khoa Nguyễn cho biết phần nhắn tin Instagram của anh gặp sự cố, và anh sẽ sớm khắc phục việc này.

574911605-1284499283711068-3952151180472555454-n.jpg
Hình ảnh hiện tại của Chris Khoa Nguyễn do chính anh đăng tải.

Vào giai đoạn 2015 - 2018, Chris Khoa Nguyễn là gương mặt hot boy đình đám trên mạng xã hội, được nhiều người yêu thích bởi nét điển trai, thân hình săn chắc cùng "profile" học lực khủng. Tên đầy đủ của anh là Nguyễn Thành Khoa, sinh năm 1994, từng theo học ngành Kinh tế và Quan hệ quốc tế tại Đại học Exeter (Anh Quốc). Ngoài ra, có nhiều thông tin cho biết Chris Khoa Nguyễn thành thạo nhiều ngoại ngữ, từng thực tập hoặc làm việc tại một số tập đoàn tài chính - công nghệ quốc tế.

chris-khoa-2-0616.jpg
photo-4-1716643776458288424220.jpg
Những hình ảnh gây sốt một thời của Chris Khoa Nguyễn.
photo-14-17163836536771131774532.jpg
Bài đăng cuối của Chris Khoa Nguyễn vào năm 2018.

Tuy vậy, bên cạnh ngoại hình và sự nghiệp ấn tượng, Chris Khoa Nguyễn còn gây tò mò bởi phong cách sống vô cùng kín tiếng của anh. Trên mạng xã hội, anh rất hiếm khi cập nhật ảnh hay trạng thái cuộc sống cá nhân của mình. Những gì cư dân mạng có thể nhớ về chàng trai này đó là đôi ba bức ảnh khoe nét đẹp trai, thậm chí còn từng bị lầm tưởng là AI. Dần dà, ai nấy đặt cho anh biệt danh "chàng trai bí ẩn nhất Việt Nam".

Vì vậy trong thời gian tới, nhiều cư dân mạng hy vọng Chris Khoa Nguyễn sẽ chăm chỉ đăng tải thông tin, chia sẻ về cuộc sống của mình hơn trên mạng xã hội như một cách "bù đắp" cho 7 năm im lặng vừa qua.

afu.jpg
8bf7aab1.jpg
Một số hình ảnh ngoài đời hiếm hoi của Chris Khoa Nguyễn từng được lan truyền trên mạng.
549608267-1324882271816166-2279323675240600686-n.jpg
Dương Kiều
#Chris Khoa Nguyễn #Chris Khoa #hot boy

Xem thêm

Cùng chuyên mục