Hot boy "bí ẩn nhất Việt Nam" trở lại sau 7 năm, bất ngờ báo tình trạng hôn nhân

Sau nhiều năm gần như biến mất khỏi mạng xã hội, trai đẹp nổi tiếng một thời Chris Khoa Nguyễn bất ngờ cập nhật trạng thái trên Instagram cá nhân. Qua đó, anh đã viết mô tả cá nhân với thông tin mới rằng anh đã kết hôn (làm chồng của ai đó), và chuẩn bị đón con đầu lòng.

Chris Khoa Nguyễn cập nhật trạng thái đã kết hôn, và sắp làm cha.

Động thái này của Chris Khoa Nguyễn nhanh chóng gây chú ý lớn, trở thành cơn sốt trên mạng xã hội vào tối ngày 5/11. Ngoài ra, anh chàng còn đính kèm một bộ ảnh nhan sắc hiện tại, kèm bài đăng như sau:

"Nếu phải tóm tắt quãng thời gian kể từ bài đăng cuối cùng của tôi vào năm 2018, thì có lẽ là: già thêm 7 tuổi, kém đẹp trai hơn kha khá, nhưng khôn ngoan hơn một chút. Đã vài lần đổi việc, chuyển thành phố, đổi nhà và kết hôn. Trải qua niềm vui lẫn mất mát, học hỏi được từ vài sai lầm và hy vọng là đã sống một cuộc đời trọn vẹn. Thế giới đã thay đổi nhiều - không chắc là còn ai dùng Instagram nữa, nhưng thôi kệ. Năm tới tôi sẽ đi đây đi đó một chút, nên nghĩ rằng sẽ mở lại Instagram vài tháng để ghi lại những kỷ niệm của mình. Hy vọng mọi người vẫn ổn và cảm ơn vì vẫn dõi theo tôi".

Bên cạnh đó, Chris Khoa Nguyễn cho biết phần nhắn tin Instagram của anh gặp sự cố, và anh sẽ sớm khắc phục việc này.

Hình ảnh hiện tại của Chris Khoa Nguyễn do chính anh đăng tải.

Vào giai đoạn 2015 - 2018, Chris Khoa Nguyễn là gương mặt hot boy đình đám trên mạng xã hội, được nhiều người yêu thích bởi nét điển trai, thân hình săn chắc cùng "profile" học lực khủng. Tên đầy đủ của anh là Nguyễn Thành Khoa, sinh năm 1994, từng theo học ngành Kinh tế và Quan hệ quốc tế tại Đại học Exeter (Anh Quốc). Ngoài ra, có nhiều thông tin cho biết Chris Khoa Nguyễn thành thạo nhiều ngoại ngữ, từng thực tập hoặc làm việc tại một số tập đoàn tài chính - công nghệ quốc tế.

Những hình ảnh gây sốt một thời của Chris Khoa Nguyễn.

Bài đăng cuối của Chris Khoa Nguyễn vào năm 2018.

Tuy vậy, bên cạnh ngoại hình và sự nghiệp ấn tượng, Chris Khoa Nguyễn còn gây tò mò bởi phong cách sống vô cùng kín tiếng của anh. Trên mạng xã hội, anh rất hiếm khi cập nhật ảnh hay trạng thái cuộc sống cá nhân của mình. Những gì cư dân mạng có thể nhớ về chàng trai này đó là đôi ba bức ảnh khoe nét đẹp trai, thậm chí còn từng bị lầm tưởng là AI. Dần dà, ai nấy đặt cho anh biệt danh "chàng trai bí ẩn nhất Việt Nam".

Vì vậy trong thời gian tới, nhiều cư dân mạng hy vọng Chris Khoa Nguyễn sẽ chăm chỉ đăng tải thông tin, chia sẻ về cuộc sống của mình hơn trên mạng xã hội như một cách "bù đắp" cho 7 năm im lặng vừa qua.