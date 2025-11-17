Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Horoscope 17/11 - 23/11: Bảo Bình thay đổi quan điểm, Ma Kết kiểm soát tình huống

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu và học tập là cách 12 cung hoàng đạo trang bị bản thân để đối mặt với mọi thách thức.

Nhân Mã

ef3c0bb7fe3931a4c2f4bd43c477da40.jpg

Công việc của Nhân Mã có dấu hiệu mở rộng, đặc biệt với những ai làm trong lĩnh vực truyền thông, giáo dục, du lịch hoặc kinh doanh. Bạn được truyền cảm hứng từ những ý tưởng mới và dễ dàng biến chúng thành hành động. Tuy nhiên, bạn cần duy trì sự tập trung để tránh lan man. Tài chính ổn định, chi tiêu hợp lý nhưng không nên đầu tư vào các dự án thiếu thông tin.

Trong chuyện tình cảm, Nhân Mã tiếp cận theo hướng nhẹ nhàng và thực tế. Người độc thân có thể gặp người mới trong các hoạt động ngoài trời hoặc công việc. Người có đôi nên tránh tranh luận về những vấn đề không cần thiết. Sức khỏe tốt, nhưng bạn dễ mệt nếu di chuyển quá nhiều trong tuần. Cuối tuần là thời điểm phù hợp để tổng kết tiến độ công việc và chỉnh sửa kế hoạch cá nhân.

Ma Kết

ba3476b76475d0ca1b0ffdc54edcc24b.jpg

Tuần mới của Ma Kết diễn ra với nhịp độ nhanh nhưng chắc chắn. Công việc có nhiều tiến triển tốt, đặc biệt với những dự án liên quan đến tài chính, quản lý hoặc kế hoạch dài hạn. Bạn được đánh giá cao bởi sự chuyên nghiệp và khả năng kiểm soát tình huống. Tài chính duy trì ổn định và có thể tăng nhẹ.

Trong tình cảm, Ma Kết hướng đến sự đơn giản và rõ ràng. Người độc thân dễ gặp một người nghiêm túc, còn các cặp đôi duy trì sự tương tác ổn định. Sức khỏe khá tốt nhưng bạn cần tránh làm việc quá giờ. Cuối tuần phù hợp để nghỉ ngơi hoặc lên kế hoạch cho tháng tới.

Bảo Bình

a993136ec67e4703e3da56593430066c.jpg

Công việc của Bảo Bình diễn ra theo hướng linh hoạt. Bạn tìm ra giải pháp cho các vấn đề tồn đọng bằng cách nhìn từ một góc độ khác. Đây là thời điểm thuận lợi cho những ai đang muốn đổi mới quy trình hoặc cải thiện hiệu suất làm việc. Tài chính ở mức ổn định, nhưng bạn cần cẩn thận với các khoản chi không cần thiết.

Về tình cảm, bạn tiếp cận theo hướng thực tế và rõ ràng. Người độc thân có thể gặp người mới, nhưng việc xây dựng mối quan hệ cần thời gian quan sát. Sức khỏe ổn định; bạn nên tăng cường vận động hoặc tham gia hoạt động sáng tạo để giải tỏa năng lượng. Cuối tuần, Bảo Bình thích hợp dành thời gian cho kế hoạch cá nhân hoặc phát triển kỹ năng mới.

Song Ngư

1dfb980c9ca9d8c684b27b1c71cd2ffe.jpg

Trong công việc, Song Ngư hoạt động hiệu quả hơn khi bạn làm theo kế hoạch rõ ràng. Những nhiệm vụ liên quan đến sáng tạo, viết lách hoặc chăm sóc khách hàng được giải quyết tốt. Tuy nhiên, bạn cần tránh phân tâm bởi những yếu tố bên ngoài. Tài chính ổn định, không biến động lớn.

Về tình cảm, Song Ngư giữ thái độ thận trọng và không vội vàng. Người độc thân dễ kết nối với người có điểm chung về phong cách sống. Các cặp đôi duy trì trao đổi ở mức hài hòa. Sức khỏe tốt nhưng bạn nên ngủ đủ giấc để đảm bảo tinh thần tỉnh táo. Cuối tuần, bạn thích hợp dọn dẹp không gian sống hoặc bắt đầu một thói quen mới giúp nuôi dưỡng tinh thần.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

e8428e66-076d-4046-a450-d558519324d7.jpg
Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
#cung hoàng đạo #tuần mới #vận trình #công việc #tình cảm #sức khỏe #tháng 11

