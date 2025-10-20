Hồng cổ thụ bật gốc sau bão, nông dân “mất ăn, mất ngủ”

TPO - Một nửa diện tích cây hồng ở xã Đại Huệ (tỉnh Nghệ An) bị gãy đổ, nhiều gốc cây cổ thụ bật gốc sau bão, thiệt hại kinh tế nặng nề, khiến người dân nơi đây “mất ăn, mất ngủ”
Theo bà Phượng, năm nay hồng sai quả, nhưng do bão, quả bị rụng nhiều, dẫn tới sản lượng giảm mạnh. Hồng khan hiếm nhưng giá cả cũng không tăng. Trung bình hồng trứng thương lái nhập từ 30.000 – 40.000 đồng/kg, hồng cậy giá thấp hơn 20.000- 35.000 đồng/kg tuỳ loại.
Một cây hồng cổ thụ hơn 100 tuổi của gia đình bà Phượng bị bật gốc, đổ đè lên mái nhà.
Vào vụ thu hoạch, hồng rụng nhiều, sản lượng giảm người dân buồn vì năm nay thu nhập chỉ bằng 20 – 30 % so với năm ngoái.