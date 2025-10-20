Hồng cổ thụ bật gốc sau bão, nông dân “mất ăn, mất ngủ”

TPO - Một nửa diện tích cây hồng ở xã Đại Huệ (tỉnh Nghệ An) bị gãy đổ, nhiều gốc cây cổ thụ bật gốc sau bão, thiệt hại kinh tế nặng nề, khiến người dân nơi đây “mất ăn, mất ngủ”