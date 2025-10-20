Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hồng cổ thụ bật gốc sau bão, nông dân “mất ăn, mất ngủ”

Thu Hiền

TPO - Một nửa diện tích cây hồng ở xã Đại Huệ (tỉnh Nghệ An) bị gãy đổ, nhiều gốc cây cổ thụ bật gốc sau bão, thiệt hại kinh tế nặng nề, khiến người dân nơi đây “mất ăn, mất ngủ”

Video: Cây hồng bật gốc ràn rạt sau bão, nông dân “mất ăn, mất ngủ”
tp-18.jpg
Xã Đại Huệ là “thủ phủ hồng﻿” ở Nghệ An với gần 200 ha trồng các loại hồng. Bên cạnh số gốc hồng cổ thụ trên 100 năm tuổi, còn lại chủ yếu là hồng trong độ tuổi 20 - 40 năm. Ngoài nguồn thu nhập từ quả hồng, những năm gần đây, trên địa bàn đã phát triển mạnh mẽ hình thức du lịch canh nông. Tuy nhiên, cơn bão số 10 vừa qua đã khiến một nửa diện tích trồng hồng chuẩn bị thu hoạch bị gãy đổ, bật gốc. Hoạt động phục vụ du lịch buộc phải dừng lại, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho bà con.
tp-3-4087.jpg
Gia đình bà Trần Thị Phượng (51 tuổi, trú xóm 8, xã Đại Huệ) trồng 70 gốc trên sườn đồi, chủ yếu là hồng gáo và hồng cậy. Cơn bão số 10 đã khiến 35 gốc hồng bị ngã đổ, bật gốc, số lượng quả hồng rụng khoảng 70%. “Bão số 10﻿ đã khiến nhiều gốc hồng trên 30 năm tuổi, có gốc cả trăm tuổi ngã đổ, bật gốc, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng quả. Năm nay nếu thuận lợi thì vườn hồng cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng nhưng bão càn quét qua, chỉ còn khoảng 20 triệu đồng”, bà Phượng chia sẻ.
tp-5-4228.jpg
tp-2-2953.jpg
Theo bà Phượng, năm nay hồng sai quả, nhưng do bão, quả bị rụng nhiều, dẫn tới sản lượng giảm mạnh. Hồng khan hiếm nhưng giá cả cũng không tăng. Trung bình hồng trứng thương lái nhập từ 30.000 – 40.000 đồng/kg, hồng cậy giá thấp hơn 20.000- 35.000 đồng/kg tuỳ loại.
tp-1.jpg
“Hiện gia đình đang vớt vát thu hái những quả hồng còn lại đã đến kỳ thu hoạch để bán cho thương lái, đồng thời, dựng lại cây, chăm sóc, vun xới lại gốc hồng hy vọng cứu được vườn hồng”, bà Phượng cho hay.
tp-15.jpg
tp-10.jpg
Một cây hồng cổ thụ hơn 100 tuổi của gia đình bà Phượng bị bật gốc, đổ đè lên mái nhà.
tp-12.jpg
Những ngày này, ông Vũ Huy Thành (50 tuổi, trú xã Đại Huệ) tranh thủ thu hoạch số hồng còn sót lại trên cây đã ngã đổ. Thời điểm này vào năm ngoái, thương lái đã đến đặt hàng nhộn nhịp nhưng năm nay chỉ lác đác một vài người.
tp-13.jpg
“Toàn bộ 18 gốc hồng trong vườn đều đã bị ngã đổ, bật gốc sau bão. Trước mắt, chúng tôi đang dùng cành cây, cỏ, tấp vào gốc những cây hồng bị ngã để đợi thu hoạch xong mới bắt đầu dựng lại cây và tích cực chăm sóc. Tuy nhiên những cây đã bật gốc sâu nếu dựng lên cũng không thể cứu vãn được. Trong vườn đa số các gốc hồng đều đã hơn 30 năm, thậm chí có nhiều cây hơn 100 tuổi. Theo kinh nghiệm những cây gãy đổ năm sau sản lượng cũng sẽ giảm nhiều”, ông Thành nói.
tp-11.jpg
tp-8.jpg
tp-19.jpg
Vào vụ thu hoạch, hồng rụng nhiều, sản lượng giảm người dân buồn vì năm nay thu nhập chỉ bằng 20 – 30 % so với năm ngoái.
tp-14.jpg
Ông Nguyễn Đình Thế, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Huệ cho biết, toàn xã có khoảng 200 ha diện tích trồng hồng. Bão số 10 vừa qua đã khiến khoảng một nửa diện tích hồng của xã bị gãy đổ, bật gốc, hoạt động du lịch phải tạm dừng, thiệt hại kinh tế lớn. “Chính quyền địa phương đang kêu gọi doanh nghiệp, cơ sở chế biến thu mua hồng giúp người dân tiêu thụ sản phẩm, đồng thời hướng dẫn bà con dọn dẹp, cắt tỉa, chăm sóc, phục hồi vườn cây và trồng dặm lại những diện tích bị thiệt hại”, ông Thế cho hay.
