Hơn Là Bạn: Anh Trai “Say Hi” mùa 2 cuối cùng cũng có ca khúc “thoát vòng”

Ngày 1/11, Anh Trai “Say Hi” mùa 2 chính thức bước vào vòng Live stage 3 với loạt tiết mục trình diễn đặc sắc, trong đó, ca khúc Hơn Là Bạn nhanh chóng nhận về sự yêu thích của khán giả. Sự kết hợp giữa 5 "anh trai" Ngô Kiến Huy, Vũ Cát Tường, Karik, Sơn.K, Vương Bình cùng nữ ca sĩ khách mời MIN đã tạo nên một bản hit bùng nổ, vừa mới lạ vừa thân thuộc. Chỉ sau vài ngày, ca khúc đã leo thẳng lên Top 9 YouTube Charts, chứng minh sức hút vượt khỏi khuôn khổ chương trình.

Sân khấu Hơn Là Bạn nhận về lời khen.

Hơn Là Bạn mang màu sắc Pop Rock pha chút Pop Punk, thể loại đã trở nên quen thuộc với khán giả Việt trong những năm gần đây. Ca khúc có sự góp mặt sáng tác của Vũ Cát Tường với phần sản xuất âm nhạc do producer TINLE - thành viên của nhóm SpaceSpeakers đảm nhận. Nếu show Chị Đẹp Đạp Gió có Đợi Bàn thì Anh Trai “Say Hi” có Hơn Là Bạn - một bản nhạc hứa hẹn mang đến năng lượng trẻ trung, tích cực.

Hơn Là Bạn mang màu sắc Pop Rock pha chút Pop Punk.

Ca khúc được tiếng bass dẫn dắt từ đầu một cách rõ nét, sau đó từ từ bổ sung thêm trống với nhịp tăng dần, cùng với guitar điện biến dạng nhẹ được xen lẫn một cách tự nhiên. Phần hát bè ở tiền điệp khúc xuất hiện tinh tế và mượt mà, tạo bước đệm dẫn vào điệp khúc chính.

Một điểm khó trong thể loại này mà Hơn Là Bạn là phần phối khí khéo léo, cân bằng giúp giọng hát không bị nhạc cụ lấn át và ngược lại, nhạc cụ vẫn có “không gian để thở”. Thậm chí, ở đoạn gần kết bài, nhạc cụ được mở rộng với phần solo bao gồm cả keyboard hoặc synth pad nổi bật, cho phép không gian âm nhạc thật sự bung tỏa.

Phần phối khí của Hơn Là Bạn khéo léo và cân bằng.

Hơn Là Bạn không phải là một ca khúc mang tính đột phá, mà là một bản nhạc được xây dựng chỉn chu và vững vàng. Cấu trúc bài hát cùng những lớp âm thanh quen thuộc, dù không mới mẻ, nhưng được phối hợp hợp lý và dễ nghe. Tác phẩm khai thác chủ đề gần gũi “cảm giác hơn cả bạn bè nhưng chưa thành người yêu” với ca từ giản dị, dễ thuộc, dễ đồng cảm, không trừu tượng hay cầu kỳ. Có lẽ, chính sự vừa vặn ấy lại là yếu tố làm nên thành công của bài hát: Hơn Là Bạn không cần phức tạp hay thể nghiệm, chỉ cần làm đúng và làm đủ.

Hơn Là Bạn là một ca khúc "làm đúng, làm đủ".

Hơn Là Bạn là một ca khúc đặc biệt phù hợp cho trình diễn live cùng ban nhạc, bởi những lớp âm thanh của dòng Pop Rock luôn phát huy trọn vẹn sức “đã tai” khi được chơi trực tiếp. Bên cạnh đó, sân khấu của bài hát tại Anh Trai “Say Hi” mùa 2 được dàn dựng tinh tế với tông hồng pastel mộng mơ, gợi không khí học đường vui tươi khiến khán giả luôn nhớ đến phiên bản live. Với cá nhân, Hơn Là Bạn luôn trở nên cuốn hút hơn khi xem trên YouTube, nơi hình ảnh và sân khấu được hòa quyện trọn vẹn, hơn là chỉ nghe bản audio thuần trên các nền tảng nhạc số.

Hơn Là Bạn là một ca khúc đặc biệt phù hợp cho trình diễn live cùng ban nhạc.

Tổng thể, Hơn Là Bạn là một ca khúc được thực hiện chỉn chu, dễ nghe và giàu cảm xúc. Dù không đột phá, bài hát vẫn ghi dấu nhờ cách làm “đúng và đủ”, chạm được vào cảm xúc gần gũi của người nghe.