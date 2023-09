Hơn 70 ngôi nhà tại TT-Huế bị lốc xoáy tàn phá

TPO - Lốc xoáy xảy ra tại nhiều khu vực ở tỉnh TT-Huế do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã tàn phá hơn 70 ngôi nhà dân.

Ngày 25/9, lực lượng chức năng tỉnh TT-Huế phối hợp chính quyền các địa phương tổ chức khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra tại huyện Quảng Điền và TP Huế.

Tại tổ dân phố Hải Tiến (phường Thuận An, TP Huế), mưa lớn kèm lốc xoáy do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã làm 35 ngôi nhà dân bị tốc mái, 3 người dân bị thương phải sơ cứu, điều trị tại Trạm Y tế phường Thuận An.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế đã điều động 22 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện phối hợp cùng lực lượng tại chỗ của địa phương tiến hành khắc phục hậu quả của thiên tai.

Lốc xoáy cũng xảy ra tại xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền). Theo ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch UBND xã Quảng Thành, trên địa bàn xã có 3 thôn bị ảnh hưởng của lốc xoáy, 39 ngôi nhà bị gió lốc thổi tốc mái.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trong ngày 25/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Hoàng Hải Minh tổ chức họp khẩn với các địa phương về công tác ứng phó với mưa lớn, áp thấp nhiệt đới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Hoàng Hải Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; chủ động triển khai các phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai.

Theo đó, cần triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất; gia cố bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản; khẩn trương thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn; phòng chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp.

Tổ chức rà soát các công trình đang thi công, có phương án chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn. Bên cạnh đó, các địa phương tổ chức rà soát phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, gò đồi, khu vực ven sông suối, cửa sông, ven biển, các công trình đang thi công, các vùng thấp trũng, ngập úng để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước.

Ông Hoàng Hải Minh còn yêu cầu các địa phương có phương án cảnh báo nguy hiểm cho người dân khi lưu thông qua sông suối, ngầm tràn, đập tràn và tuyệt đối ngăn cấm lưu thông khi không đảm bảo an toàn.

Ông Minh lưu ý, tình hình mưa lũ sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, các địa phương phải chủ động việc sơ tán đảm bảo an toàn cho người dân khu vực xung yếu, đảm bảo lương thực thực phẩm để chủ động nếu xảy ra tình trạng chia cắt.

Hiện, toàn tỉnh TT-Huế có 2.037 phương tiện tàu thuyền đã di chuyển vào bờ neo đậu nơi an toàn; còn 25 tàu, thuyền với 206 lao động hoạt động ở khu vực biển Quảng Trị và TT-Huế, cách bờ khoảng 40-65 hải lý, đã nhận được thông báo về diễn biến thời tiết nguy hiểm để tìm nơi trú tránh an toàn.