Hơn 5.000 sinh viên đổ về Chủ Nhật Đỏ tại TPHCM

TPO - Ngay từ sáng sớm 8/3, khuôn viên Đại học Văn Hiến (TPHCM) trở nên sôi động khi hơn 5.000 sinh viên và các bạn trẻ tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026, lan tỏa thông điệp hiến máu cứu người. Chương trình còn có sự góp mặt của hơn 20 nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu cùng nhiều tiết mục âm nhạc đặc sắc, tạo nên không khí trẻ trung, đầy cảm hứng sẻ chia.

Sáng 8/3, tại Đại học Văn Hiến (TPHCM) diễn ra Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026, thu hút đông đảo sinh viên và các bạn trẻ tham gia.

Chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 tại TPHCM do Báo Tiền Phong phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức, cùng sự tham gia phối hợp của Đại học Văn Hiến, Bệnh viện Quân y 175 và các đơn vị đồng hành như Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Tập đoàn Gelex.

Chủ Nhật Đỏ ra đời năm 2009. Đến năm 2013, với việc tổ chức tại Đại học Thái Nguyên, lần đầu tiên Chủ Nhật Đỏ mở rộng khỏi địa bàn Hà Nội, bắt đầu cho việc nhân rộng sự kiện ý nghĩa này tại các địa phương khác trong cả nước.

Bước sang năm thứ 18, Chủ Nhật Đỏ tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những chương trình hiến máu tình nguyện có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Sự kiện diễn ra ngày 8/3 được đánh giá là chương trình có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại TPHCM, quy tụ hàng chục hoa hậu, á hậu, người đẹp, nghệ sĩ cùng đông đảo sinh viên tham gia.

Đặc biệt, chương trình năm nay có sự đồng hành của Vietcombank, góp phần nâng cao chất lượng công tác tổ chức và mở rộng sức ảnh hưởng của hoạt động hiến máu tình nguyện trong cộng đồng.

Trải qua gần hai thập kỷ, Chủ Nhật Đỏ không chỉ đơn thuần là một ngày hội hiến máu mà đã trở thành biểu tượng của tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội và lòng nhân ái. Trong bối cảnh ngân hàng máu tại nhiều địa phương thường xuyên rơi vào tình trạng khan hiếm, nhất là vào các dịp lễ, Tết, sự chung tay của cộng đồng càng mang ý nghĩa thiết thực.

Mỗi đơn vị máu được hiến tặng không chỉ là món quà vô giá, mà còn là cơ hội sống dành cho những bệnh nhân đang từng ngày giành giật sự sống.

Trước thềm Ngày hội Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 tại TPHCM, chiều 7/3, Báo Tiền Phong phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cùng Đảng ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương đã tổ chức lễ trao kinh phí xây dựng 6 căn nhà tình nghĩa cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó, 4 căn nhà được hỗ trợ tại xã Đông Thạnh và 2 căn nhà tại xã Củ Chi. Hoạt động mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với những người đã có nhiều đóng góp cho đất nước, đồng thời thể hiện tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội mà chương trình Chủ Nhật Đỏ luôn hướng tới.

Báo Tiền Phong phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trao kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

Việc trao kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa là một trong những hoạt động an sinh nằm trong khuôn khổ chương trình năm nay. Bên cạnh việc hưởng ứng hiến máu tình nguyện, Vietcombank cùng Báo Tiền Phong còn trao học bổng cho các sinh viên tích cực tham gia hoạt động vì cộng đồng và 20 bộ máy tính cho Hội Sinh viên các trường đại học tại TPHCM, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội trong cộng đồng.