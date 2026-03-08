Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thủ tướng: Không để thiếu xăng dầu, thiếu điện, phấn đấu tự chủ về năng lượng

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thủ tướng yêu cầu không để thiếu xăng dầu, thiếu điện, thiếu năng lượng, đồng thời xác định đây cũng là cơ hội để chuyển đổi năng lượng xanh, khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của đất nước.

Chiều 7/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, hai tháng năm 2026, các diễn biến mới trên thế giới tác động tới Việt Nam, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Các đại biểu thống nhất đánh giá, thời gian qua, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp và khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột tại một số khu vực, đặc biệt là Trung Đông, tiếp tục leo thang, tác động trực tiếp đến vận tải biển, chuỗi cung ứng và giá năng lượng toàn cầu.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý sâu sắc về các vấn đề chính sách then chốt để Việt Nam đạt tăng trưởng từ 10% trong năm 2026, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát tốt lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

73ttg1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phải kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng từ 10%, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý, cần đánh giá đúng diễn biến mới, tình hình căng thẳng hiện nay trên thế giới, tác động tới những vấn đề lớn: Năng lượng; điều hành kinh tế vĩ mô; sản xuất kinh doanh, sinh kế của người dân… Từ đó, nắm chắc diễn biến tình hình, phản ứng chính sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, càng khó khăn, thách thức càng phải giữ vững bản lĩnh, bình tĩnh, sâu sát, kịp thời và có tư duy, cách tiếp cận, phương pháp luận đúng, phù hợp để xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái.

Đồng thời, vừa có giải pháp trước mắt, vừa có giải pháp lâu dài; vừa có giải pháp vĩ mô, vừa có giải pháp vi mô; vừa huy động nguồn nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, kết hợp với ngoại lực là quan trọng, đột phá, thường xuyên.

Về năng lượng, Thủ tướng yêu cầu không để thiếu xăng dầu, thiếu điện, thiếu năng lượng; đồng thời xác định đây cũng là cơ hội để chuyển đổi năng lượng xanh, khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của đất nước.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh, tiếp tục điều hành đồng bộ, linh hoạt và hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô; đặc biệt chú trọng sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ.

Về tự chủ chiến lược, theo Thủ tướng, cần phấn đấu tự chủ về năng lượng, tự chủ về nguồn lực quốc gia, từ đó phân cấp, phân quyền cho các địa phương.

Luân Dũng
#năng lượng #kinh tế #xăng dầu #biến động toàn cầu #Thủ tướng Phạm Minh Chính #Trung Đông

Xem thêm

Cùng chuyên mục