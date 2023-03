Hơn 500 người bị khởi tố vì liên quan sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm

TPO - Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát hình sự và Công an 32 địa phương đã khởi tố 64 vụ án, 506 bị can với 7 tội danh liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm.

Theo các cơ quan chức năng, từ năm 2018 đến 2022, hàng trăm nghi phạm đã liên kết với 73 công ty thiết kế, cải tạo có trụ sở tại 18 tỉnh thành để kiểm định gần 40.000 xe cơ giới. Trong số này, nhiều xe không đủ điều kiện nhưng vẫn được cấp giấy phép, tạo ra nguy cơ tai nạn giao thông, gây nguy hiểm cho xã hội. Bộ Công an cho rằng công tác quản lý nhà nước về đăng kiểm đã buông lỏng trong quy hoạch, dẫn đến mất cân đối giữa số lượng trung tâm đăng kiểm và lượng xe cơ giới. Vì lợi nhuận cao, nhiều trung tâm đăng kiểm đã mọc lên như nấm, cạnh tranh bằng cách hạ giá, nhận hối lộ để làm thủ tục nhanh. Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đăng kiểm vừa quản lý, dẫn đến tiềm tàng thực hiện các hành vi tiêu cực. Việc này gây ùn tắc trong quá trình đăng kiểm, ảnh hưởng đến người dân. Trước đây, việc đăng kiểm xe chỉ kiểm tra một vài công đoạn, tuy nhiên từ nay, theo quy định, phải thực hiện 5 công đoạn với 55 hạng mục, dẫn đến tình trạng ùn tắc trong việc đăng kiểm. Hiện tại, một số cán bộ đăng kiểm của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã được điều động để hỗ trợ giải quyết việc ùn tắc ở các trung tâm đăng kiểm. Minh Đức