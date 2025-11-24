Hơn 300 chuyên gia y tế trong và ngoài nước bàn về y tế số trong lâm sàng

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu rộng hoạt động khám chữa bệnh, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ 2025 diễn ra tại TP.HCM đã trở thành điểm nhấn nổi bật của ngành y tế tuần qua. Sự kiện quy tụ hơn 300 chuyên gia trong và ngoài nước, cùng gần 100 báo cáo khoa học xoay quanh chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng”, khẳng định vai trò tiên phong của Hoàn Mỹ trong đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị.

Diễn ra trong hai ngày 20 - 21/11, hội nghị đánh dấu cột mốc 10 năm tổ chức, đồng thời phản ánh xu thế tất yếu của ngành y: AI không còn dừng ở tiềm năng công nghệ mà đã từng bước đi vào thực hành lâm sàng, hỗ trợ chẩn đoán, điều trị và quản lý chất lượng bệnh viện. Đây cũng là diễn đàn kết nối các nhà quản lý, nhà khoa học và bác sĩ lâm sàng để cùng bàn luận cách đưa những công nghệ mới vào thực tiễn một cách hiệu quả, an toàn và phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Hơn 300 chuyên gia y tế trong và ngoài nước tham dự Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ 2025. Ảnh: HM

Phát biểu tại hội nghị, TS.BS Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết: “Hiện nay, ngành Y tế đang đối mặt với nhiều thách thức: Nhu cầu nâng cao chất lượng điều trị, Áp lực quá tải bệnh viện, Đẩy mạnh tự chủ y tế, Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong vận hành và lâm sàng. Do đó, Sở Y tế luôn đề cao vai trò của nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, và đào tạo nguồn nhân lực số. Chúng tôi khuyến khích các đơn vị, trong đó có Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ, tiếp tục mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế nhằm tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo”.

Trọng tâm của hội nghị năm nay là các báo cáo xoay quanh việc tích hợp AI vào quy trình chuyên môn: từ chẩn đoán hình ảnh, quản lý bệnh mạn tính, cấp cứu - hồi sức, phục hồi chức năng, đến dược lâm sàng và kiểm soát nhiễm khuẩn.

Gần 100 báo cáo khoa học, trong đó có 17 báo cáo Keynote, 38 bài báo cáo Oral và 31 báo cáo Poster

Ở phiên toàn thể, loạt báo cáo mang tính dẫn dắt xu hướng thu hút sự quan tâm lớn, gồm: “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán y khoa” - TS. Nguyễn Phùng Anh, Viện Khoa học Quản lý dữ liệu, Đại học Y khoa Đài Bắc, Đài Loan; “Ứng dụng công nghệ số trong quản lý bệnh mạn tính” - BS. Tsukiyama Hidekazu, Trưởng khoa Nội tiết - Chuyển hóa, Bệnh viện Tây Yokohama, Nhật Bản; hay “Xu hướng mới trong cấp cứu: Từ hiện trường đến hồi sức nâng cao” - PGS.TS.BS Phạm Thị Ngọc Thảo, Chủ tịch Hội Hồi sức Cấp cứu TP.HCM.

Trước đó, các hội thảo tiền hội nghị mang đến những chủ đề chuyên sâu như: “Hiện tại và tương lai của kỹ thuật chẩn đoán dựa vào AI trong bệnh lý tiêu hóa” - TS.BS Tomohiro Tada, Chủ tịch Trung tâm Nội soi tiêu hóa, Tokyo, Nhật Bản; “AI trong Phục hồi chức năng” – PGS. Korniloff Katariina, Phó Giám đốc Viện Phục hồi chức năng, Đại học JAMK, Phần Lan.

Song song với sự tham gia của chuyên gia quốc tế, các báo cáo từ đội ngũ y bác sĩ Hoàn Mỹ cũng được đánh giá cao nhờ tính ứng dụng lâm sàng rõ nét. Tiêu biểu có: “Đánh giá kết quả can thiệp nội mạch điều trị túi phình mạch não” - ThS.BS.CKI Phạm Định Chương, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn; “Đặc điểm và giá trị tiên lượng biến cố tim mạch của biến thể gen AGTR1 A1166C ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp” - ThS.BSNT.CKI Nguyễn Phương Anh, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn; “Lipid huyết thanh với nguy cơ mắc 12 loại ung thư theo giới và dân tộc” - TS Nguyễn Thiện Minh, ĐH Y Dược TP.HCM.

Bà Huỳnh Bích Liên, Tổng Giám đốc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ phát biểu

Phát biểu tại phiên khai mạc, bà Huỳnh Bích Liên, Tổng Giám đốc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ, nhấn mạnh vai trò của công nghệ trong chiến lược phát triển: “Chúng tôi tin rằng AI không chỉ là một công cụ hỗ trợ, mà là chất xúc tác quan trọng giúp nâng tầm năng lực chuyên môn, mở rộng cơ hội học thuật và kết nối hợp tác trong toàn hệ thống. Việc ứng dụng công nghệ vào thực hành lâm sàng chính là nền tảng để Hoàn Mỹ hiện thực hóa tầm nhìn về chăm sóc sức khỏe toàn diện, chất lượng và bền vững”.

Các chuyên gia đánh giá, sự kiện năm nay không chỉ là nơi trao đổi kết quả nghiên cứu mà còn là cầu nối quan trọng trong chuyển giao công nghệ và đào tạo. Thông qua mạng lưới hợp tác với nhiều trường đại học và tổ chức quốc tế, Hoàn Mỹ đang tạo nền tảng để đội ngũ y tế trong nước tiếp cận nhanh hơn với các xu hướng và tiêu chuẩn điều trị mới trên thế giới.

PGS.TS.BS Lê Thị Anh Thư, Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu Hoàn Mỹ tặng quà lưu niệm cho các báo cáo viên. Ảnh: HM

Đánh giá về ý nghĩa dài hạn của hội nghị, PGS.TS.BS Lê Thị Anh Thư, Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu Hoàn Mỹ, chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn mang đến một diễn đàn nơi tri thức và công nghệ gặp gỡ, để mỗi sáng kiến, mỗi ứng dụng kỹ thuật cao đều hướng đến mục tiêu cao nhất - vì sự an toàn và sức khỏe của người bệnh”.

Bà nhấn mạnh, dù AI mở ra nhiều triển vọng mới nhưng giá trị cốt lõi vẫn nằm ở việc ứng dụng công nghệ dựa trên nền tảng y đức, chuẩn mực chuyên môn và lấy người bệnh làm trung tâm.