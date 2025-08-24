Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Hơn 2.000 chuyến bay đến/đi từ Đà Nẵng dịp 2/9

Thanh Hiền
TPO - Ngày cao điểm nhất trong dịp lễ, sân bay Đà Nẵng có hơn 300 lượt cất - hạ cánh, vượt cả ngày ngày cao điểm nhất năm 2024.

Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Đà Nẵng cho hay, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Đà Nẵng khai thác khoảng 2.000 lượt cất và hạ cánh, tăng 24% so với cùng kỳ.

tp-uzbkt-4337-1117.jpg
Đà Nẵng sẽ khai thác hơn 2000 chuyến bay trong dịp lễ 2/9. Ảnh: Thanh Hiền.

Trung bình mỗi ngày khoảng 290 lượt với 8 chặng bay quốc nội và 25 chặng bay quốc tế. Riêng ngày 29/8, có tới 304 lượt máy bay cất hạ cánh, vượt 51 lượt so với ngày cao điểm nhất cùng kỳ năm ngoái.

Cảng HKQT cho biết thêm, khoảng thời gian từ 10-14h và 22-24h là thời điểm có nhiều chuyến bay qua sân bay nhất.

Theo thống kê tìm kiếm trên Booking.com, Đà Nẵng là một trong những điểm đến nội địa được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất trong dịp lễ Quốc khánh, xếp thứ hai, sau Hà Nội.

Để phục vụ du khách, thành phố tung ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn như giảm 100% vé vào cổng tại Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Hội An, Bảo tàng Gốm sứ Mậu dịch… Sơn)…

Ngoài ra, thành phố cũng khuyến khích tất cả cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ du lịch: Ẩm thực, mua sắm, vui chơi giải trí, có chính sách ưu đãi đặc biệt. Đồng thời, triển khai những gói dịch vụ cụ thể để thu hút khách với các điểm nhấn mới lạ.

Thanh Hiền
