Hơn 10 ngày sau bão Kajiki, nhiều tuyến đường vẫn ngổn ngang cây đổ

TPO - Hơn 10 ngày sau bão số 5 (bão Kajiki) đổ bộ, dù đã rất cố gắng, hàng loạt cây xanh gãy, đổ vẫn nằm ngổn ngang dọc vỉa hè các tuyến đường trung tâm tỉnh Nghệ An, gây mất mỹ quan đô thị.