Hơn 10 ngày sau bão Kajiki, nhiều tuyến đường vẫn ngổn ngang cây đổ

Về vấn đề này, ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Công ty CP Công viên cây xanh thành phố Vinh cho biết công ty đã thực hiện đúng và đủ khối lượng theo hợp đồng với UBND thành phố Vinh (cũ), tức đã cắt tỉa 2.700 cây. Ngoài ra, trước khi bão số 5 vào, công ty đã kịp cắt, tỉa thêm 200 cây. Với lực lượng chỉ hơn 100 người, việc xử lý hàng chục nghìn cây đổ gãy trong thời gian ngắn là một thử thách lớn.
