Xã hội

Google News

Hơn 10 ngày sau bão Kajiki, nhiều tuyến đường vẫn ngổn ngang cây đổ

Thu Hiền

TPO - Hơn 10 ngày sau bão số 5 (bão Kajiki) đổ bộ, dù đã rất cố gắng, hàng loạt cây xanh gãy, đổ vẫn nằm ngổn ngang dọc vỉa hè các tuyến đường trung tâm tỉnh Nghệ An, gây mất mỹ quan đô thị.

Video: Nhiều tuyến đường ở Nghệ An vẫn ngổn ngang cây đổ sau hơn 10 ngày bão Kajiki đổ bộ.
tp-2-5990.jpg
Bão số 5﻿ quần thảo nhiều giờ trên địa bàn tỉnh Nghệ An tối 25/8 đã làm khoảng 33.000 cây xanh ở thành phố Vinh (cũ) bị đổ, gãy, chiếm hơn một nửa tổng số cây xanh đô thị. Ghi nhận ngày 4-5/9, hơn 10 ngày sau bão, dù đã rất cố gắng nhưng nhiều cây xanh gãy, đổ vẫn nằm ngổn ngang dọc vỉa hè các tuyến đường.
tp-1-2251.jpg
tp-3-1500.jpg
Đường Nguyễn Năng Tĩnh (phường Vinh Phú) thành điểm tập kết cành cây sau bão. Một cây cổ thụ bật gốc chưa được cắt tỉa, di dời.
tp-8.jpg
Dọc bờ kênh Bắc, đường Phùng Chí Kiên, vẫn còn nhiều cây xanh gãy, đổ chưa được cắt tỉa.
tp-14.jpg
tp-13.jpg
Một số cây đã được cắt tỉa nhưng chưa di dời.
tp-6.jpg
Cây xanh bật gốc trên đường Lương Thế Vinh (phường Trường Vinh) chưa được xử lý.
tp-11.jpg
Cành cây cắt tỉa không được thu gom, rơi xuống sông ở khu vực Hồ Goong﻿
tp-7-6578.jpg
tp-16.jpg
tp-12.jpg
Nhiều cây cổ thụ bật gốc trong công viên Nguyễn Tất Thành (phường Trường Vinh) vẫn ngổn ngang sau bão.
tp-9.jpg
Những ngày qua, một số đơn vị môi trường đô thị các tỉnh bạn và các doanh nghiệp trên địa bàn cũng đã chung tay, hỗ trợ Nghệ An thu dọn cây xanh, song đến nay vẫn đang ngổn ngang, nhiều cây cổ thụ bật gốc vẫn chưa được xử lý
tp-17.jpg
tp-18.jpg
Cùng với đó, nhiều cột điện bị gãy, đổ làm các tuyến điện, viễn thông bị đứt, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.
tp-4-7010.jpg
tp-10-8457.jpg
Nhiều ngày sau bão, trên nhiều tuyến phố ở các phường trung tâm tỉnh Nghệ An vẫn ngổn ngang. Dư luận cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến cây xanh tại Nghệ An đổ gãy hàng loạt trong bão là việc cắt tỉa không được tiến hành thường xuyên và trước bão.
Về vấn đề này, ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Công ty CP Công viên cây xanh thành phố Vinh cho biết công ty đã thực hiện đúng và đủ khối lượng theo hợp đồng với UBND thành phố Vinh (cũ), tức đã cắt tỉa 2.700 cây. Ngoài ra, trước khi bão số 5 vào, công ty đã kịp cắt, tỉa thêm 200 cây. Với lực lượng chỉ hơn 100 người, việc xử lý hàng chục nghìn cây đổ gãy trong thời gian ngắn là một thử thách lớn.
Thu Hiền
#Nghệ An #bão Kajiki #cây đổ #giao thông #khắc phục hậu quả #thiên tai

