TPO - Hội thảo "Rối loạn giấc ngủ: Thách thức và Giải pháp toàn diện" do Báo Tiền Phong phối hợp với nhãn hàng Melatongue Rapid và các đơn vị liên quan tổ chức sáng 5/3.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 30-45% dân số toàn cầu gặp phải các vấn đề về giấc ngủ ở các mức độ khác nhau. Rối loạn giấc ngủ đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, một nghiên cứu gần đây cho thấy 30% người trưởng thành bị rối loạn giấc ngủ, đặc biệt là mất ngủ mãn tính. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống và làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như tim mạch, tiểu đường, béo phì và suy giảm trí nhớ. Căn bệnh có xu hướng gia tăng với người cao tuổi, nhóm người lao động căng thẳng và học sinh, sinh viên.

Trong thời đại 4.0, tình trạng rối loạn giấc ngủ đang trở thành một vấn đề báo động bởi sự gia tăng của căng thẳng công việc, áp lực xã hội và sự phụ thuộc vào công nghệ, lạm dụng thiết bị điện tử.

Nhằm nâng cao nhận thức và tìm kiếm giải pháp hiệu quả cho vấn đề này, Báo Tiền Phong phối hợp với nhãn hàng Melatongue Rapid, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Nam Sài và Trường cao đẳng Đại Việt Sài Gòn tổ chức hội thảo “Rối loạn giấc ngủ: Thách thức và Giải pháp toàn diện”, lúc 8 giờ ngày 5/3 tại Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

Hội thảo quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thần kinh, tâm lý, y học giấc ngủ để phân tích nguyên nhân, tác động của rối loạn giấc ngủ và đề xuất các phương pháp điều trị, phòng ngừa căn bệnh đang gia tăng trong thời đại công nghệ số hiện nay.

Tất cả những vấn đề liên quan đến thực trạng, nguyên nhân, hậu quả, giải pháp,… giúp cộng đồng thoát khỏi căn bệnh rối loạn giấc ngủ sẽ được các chuyên gia y tế giải đáp tại hội thảo.

PGS.TS.BS Lê Khắc Bảo - Giảng viên chính bộ môn Hô hấp, Đại học Y Dược TPHCM, Phó trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định; BS CKII Bùi Châu Tuệ - Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy; TS.Nguyễn Phước Vinh - Phó trưởng Khoa Dược, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe (ĐH Quốc gia TPHCM); Dược sĩ Huỳnh Phan Phương Linh - Công ty Cổ phần Dược Đại Nam sẽ trình bày tham luận tại hội thảo.

Dược sĩ An Mạnh Hùng- Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Nam, Đại diện nhãn hàng Melatongue Rapid; BS CKII Đinh Thị Phương Giang - Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn và nhiều bác sĩ, giảng viên, chuyên gia của Bệnh viện An Bình, Bệnh viện Công an TPHCM, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Cà Mau, Bệnh viện quận Bình Thạnh, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn,... cùng tham dự hội thảo.

Buổi tọa đàm sẽ được livestream trực tiếp trên Báo Tiền Phong điện tử, kênh Youtube Báo Tiền Phong, fanpage Báo Tiền Phong và có sự tham dự của nhiều cơ quan báo chí. Độc giả quan tâm có thể gửi câu hỏi, tương tác trực tiếp với các chuyên gia của buổi tọa đàm trên livestream trực tiếp qua các kênh của báo.