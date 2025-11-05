Hội thảo 'Nhi khoa - Di truyền' quy tụ nhiều chuyên gia y tế đến từ Pháp

Nhiều báo cáo chuyên sâu với chủ đề “Nhi Khoa - Di Truyền” được các chuyên gia y tế trình bày tại Hội thảo Khoa học Pháp - Việt Tây Nguyên lần thứ I. Qua đó, không chỉ cung cấp thông tin lý thuyết còn mang đến cơ hội thực hành trực tiếp, giúp người tham gia hiểu sâu hơn về các phương pháp và kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán và xử trí bệnh.

Ngày 4/11/2025, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp Trung tâm Viện – Trường Grenoble Alpes, Pháp (CHU Grenoble Alpes) tổ chức Hội thảo Khoa học Pháp - Việt Tây Nguyên lần thứ I, với chủ đề “Nhi Khoa - Di Truyền”. Hội thảo thu hút hơn 200 đại biểu đến từ các trường đại học y và các cơ sở y tế trên cả nước.

Trong khuôn khổ hội thảo, các báo cáo viên đến từ CHU Grenoble Alpes trình bày các bài báo cáo chuyên sâu với các chủ đề như: "Tim mạch thai nhi: lợi ích và giới hạn", "Xử trí ban đầu các cấp cứu tim mạch sơ sinh", "Cấp cứu và hồi sức tim mạch nhi khoa: vai trò của siêu âm tim", "Di truyền học của suy tim nhi khoa", "Chẩn đoán trước sinh: lợi ích, thách thức và giới hạn của các xét nghiệm di truyền", và cuối cùng là phần thực hành và thảo luận các ca lâm sàng.

Hội thảo Khoa học Pháp - Việt Tây Nguyên lần thứ I

Hiện nay tỷ lệ mắc bệnh tim bẩm sinh tại Việt Nam chiếm khoảng 1% dân số và dao động từ 12.000 đến 15.000 ca mắc mới mỗi năm (theo số liệu của Bộ Y tế). Đây cũng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ sơ sinh.

Điều này đã chỉ ra tầm quan trọng của việc cập nhật kiến thức chuyên môn về các phương pháp chẩn đoán, cấp cứu và điều trị các bệnh lý tim mạch sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em trong khu vực, đồng thời giúp giảm thiểu tỷ lệ tử vong và di chứng ở trẻ.

Phát biểu tại hội thảo, TS.BS. Nguyễn Hữu Vũ Quang – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, hội thảo là một cơ hội rất tốt để đội ngũ y bác sĩ, giảng viên, sinh viên tại Đắk Lắk được tiếp cận tri thức, kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến của y học Pháp. Đây cũng là dịp để xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững giữa các cơ sở y tế, Viện – Trường trong và ngoài nước, tạo nền tảng phát triển nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực chất lượng cao cho khu vực Tây Nguyên.

Báo cáo viên đến từ CHU Grenoble Alpes trình bày bài báo cáo tại hội thảo

GS.TS. Cao Tiến Đức – Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột chia sẻ, với sứ mệnh tạo giá trị cho cộng đồng thông qua giáo dục, nghiên cứu, chăm sóc sức khỏe và hoạt động xã hội, Trường – Viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột phấn đấu đến năm 2045 trở thành đại học khoa học sức khỏe có sức ảnh hưởng tích cực đến giáo dục, y tế và đời sống cộng đồng. Hội thảo Khoa học Pháp – Việt Tây Nguyên lần I là bước đi ý nghĩa trong hành trình đó – nơi chia sẻ tri thức, thúc đẩy hợp tác quốc tế, và góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho khu vực Tây Nguyên.