Hội nghị tập huấn đường dây nóng trợ giúp pháp lý

TPO - Ngày 3/11, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý đã tổ chức “Hội nghị Tập huấn về đường dây nóng trợ giúp pháp lý và ứng dụng trợ giúp pháp lý trên điện thoại di động” tại Hà Nội.

Hội nghị có sự tham dự của bà Tô Thị Thu Hà, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý; ông Trần Văn Trí, Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Luật Việt Nam và các đại biểu đến từ Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước của nhiều tỉnh, thành khu vực phía Bắc.

Đường dây nóng trợ giúp pháp lý và ứng dụng trợ giúp pháp lý trên điện thoại di động là hai công cụ số được triển khai trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế” do Ngân hàng Thế giới tài trợ thông qua Quỹ Phát triển xã hội Nhật Bản (JSDF).

Bà Tô Thị Thu Hà phát biểu khai mạc hội nghị.

Đây được xem là bước đi thiết thực trong việc đưa công nghệ đến gần hơn với công tác trợ giúp pháp lý, góp phần giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ pháp luật miễn phí mọi lúc, mọi nơi.

Phát biểu khai mạc, bà Tô Thị Thu Hà cho hay, việc vận hành đường dây nóng và ứng dụng trợ giúp pháp lý di động là một trong những bước tiến quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số lĩnh vực tư pháp, hướng đến mục tiêu mọi người dân đều có thể tiếp cận công lý công bằng, minh bạch và thuận tiện hơn.

Theo bà Hà, chuyển đổi số trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là giải pháp bền vững giúp nâng cao hiệu quả quản lý, tiết kiệm thời gian, chi phí và mở rộng khả năng tiếp cận của người dân.

Phó Cục trưởng thông tin, trong thời gian tới, đường dây nóng trợ giúp pháp lý và ứng dụng trợ giúp pháp lý trên điện thoại di động sẽ được thí điểm tại hai tỉnh Điện Biên và Lào Cai, sau đó có thể nghiên cứu mở rộng trên phạm vi toàn quốc.

Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, chuyên gia công nghệ và Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước để hoàn thiện, mở rộng phạm vi ứng dụng, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí, hiệu quả và an toàn.

Các đại biểu tham gia buổi tập huấn.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu được giới thiệu và hướng dẫn chi tiết về hai công cụ số quan trọng: Đường dây nóng trợ giúp pháp lý 18001233 và Ứng dụng trợ giúp pháp lý trên điện thoại di động.

Bà Tô Thị Thu Hà khẳng định, việc tổ chức Hội nghị tập huấn hết sức có ý nghĩa, trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đang đặc biệt quan tâm đến việc hiện đại hóa, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống trợ giúp pháp lý”.

Bà hy vọng, với sự tham gia nhiệt tình và tinh thần học hỏi nghiêm túc của các đại biểu, hội nghị sẽ mang lại những kết quả thiết thực, tạo tiền đề cho những bước tiến mới trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý...