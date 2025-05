Học sinh lớp 9 đạt 8.5 IELTS nhờ phương pháp Linearthinking

Xoay quanh tầm quan trọng của việc chọn độ tuổi, phương pháp phù hợp để học IELTS… các chuyên gia giáo dục, gương mặt đạt 9.0 IELTS đã chia sẻ góc nhìn tại một buổi giao lưu vào chiều 6-5.

Lợi thế khi là “trang giấy trắng”

Theo nghiên cứu sinh Hà Đặng Như Quỳnh - giám đốc học thuật DOL English, 9.0 overall IELTS và á khoa tốt nghiệp Sư phạm Anh ĐH Sư phạm TP.HCM năm 2018 - thì việc học sinh tiểu học là “trang giấy trắng” khi học ngoại ngữ tưởng chừng là bất lợi, nhưng thực ra lại là lợi thế lớn.

Các diễn giả chia sẻ tại buổi giao lưu chiều 6-5

‘Khi chưa bị ảnh hưởng bởi những thói quen học sai hoặc học mẹo, các em có thể được hướng dẫn từ đầu theo một phương pháp bài bản, khoa học và đúng đắn. Chẳng hạn về phát âm, thay vì được dạy theo cách phiên âm tiếng Việt dễ dẫn tới phát âm sai, thì các em được làm quen ngay với bảng phiên âm quốc tế IPA. Tương tự, thay vì học từ vựng theo kiểu liệt kê ngẫu nhiên, các em có thể được hướng dẫn tư duy hệ thống hoá từ vựng, hoặc phương pháp Linearthinking ngay từ đầu để việc ghi nhớ trở nên logic và hiệu quả hơn’, chị Như Quỳnh chia sẻ.

Cũng nhờ Linearthinking để đạt được điểm số 8.5 IELTS, thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh - giảng viên tại DOL English - chia sẻ chi tiết ‘Linearthinking là một hệ tư duy bao gồm nhiều tư duy "con" với mục tiêu giúp học sinh Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn khi học tiếng Anh, giúp đi sâu vào bản chất của tiếng Anh, từ đó xây dựng được nền tảng vững chắc, tiếp tục chinh phục những cấp độ cao hơn. Đây là hệ tư duy độc quyền được nghiên cứu, phát triển bởi đội ngũ DOL English’. Phương pháp Linearthinking đã giúp hàng trăm học sinh ở DOL English đạt được điểm số IELTS ấn tượng ở mức 7.5 đến 8.5.

Chinh phục IELTS từ sớm giúp trẻ có nhiều lợi thế

Thạc sĩ Bành Phạm Ngọc Vân, giám đốc thị trường Việt Nam của Cơ quan Giáo dục New Zealand, Tổng lãnh sự quán New Zealand - cho biết ‘Đơn cử các trường trung học ở nước ngoài như New Zealand không có quy định về chuẩn đầu vào ở mỗi cấp lớp với du học sinh. Để biết được trình độ tiếng Anh của học viên, trường sẽ tổ chức một bài kiểm tra tiếng Anh hoặc buổi phỏng vấn với các thầy cô phụ trách và điều này khá áp lực với các bạn ở độ tuổi tiểu học, THCS. Song nếu có sự chuẩn bị chứng chỉ IELTS từ trước thì các em sẽ được vào thẳng chương trình học phù hợp với mình’. Ngoài ra, chị chia sẻ New Zealand đang có học bổng chính phủ bậc trung học (NZSS), và các bạn lớp 8, 9, 10 phải có trình độ tiếng Anh ngang IELTS 5.0 để ứng tuyển.

Thạc sĩ Trần Anh Khoa, giám đốc học thuật tại DOL English, phân tích ở độ tuổi này, ý chí của trẻ không cao bằng người lớn, mà cần phải vui vẻ, khơi gợi sở thích học tập. Do đó, các em cần tìm kiếm phương pháp tiếp thu tiếng Anh sao cho hiệu quả, hào hứng.

Đơn cử, trẻ muốn đọc tin tức về ca sĩ thần tượng, luôn muốn đọc về thông tin về họ sớm và đầy đủ trên báo nước ngoài khi từ vựng chưa nhiều. “Phương pháp Linearthinking là một gợi ý.Không cần hiểu 100% từ vựng, với kỹ thuật tư duy Simplify, trẻ có thể đơn giản hóa cấu trúc câu, từ đó biết đọc hoặc bỏ qua từ nào mà vẫn hiểu đúng ý chính”, Thạc sĩ Trần Anh Khoa nói. Anh đạt IELTS 9.0 tháng 12/2024, từng tốt nghiệp á khoa Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TP HCM).

