Học cách phân loại lòng tốt thật - giả như cách bạn phân biệt hàng auth - fake

HHTO - Không phải ai cư xử nhẹ nhàng cũng là người tử tế. Có những người khoác lên mình lớp vỏ hiền lành, dễ thương, nhưng bên dưới lại là sự giả tạo, thiếu chân thành và ghen tức, thầm hạ bệ người khác.

Nếu không phát hiện ra sự giả vờ tử tế của một vài người, chúng ta sẽ tiếp xúc với họ mà không có rào chắn nào bảo vệ bản thân. Điều đó có thể phá hỏng rất nhiều thứ, như niềm tin, lòng tự trọng và cả khả năng tin vào người khác.

Khen ngoài mặt nhưng âm thầm cạnh tranh

Người tốt thật thường không bao giờ so sánh hơn thua.

Với một số người, mọi thứ đều như những cuộc đua xem ai mới là người chiến thắng. Từ ngoại hình, công việc đến người yêu, các mối quan hệ và cả những điều nhỏ nhặt như quần áo, xe cộ, điện thoại. Người tốt thật thường không dùng những thứ đó làm thước đo và cũng không bao giờ so sánh hơn thua. Trong khi những kẻ giả tạo thường giả vờ quan tâm, hỏi han nhưng thực chất là âm thầm cạnh tranh với bạn. Họ sẽ tìm mọi cách để được cảm thấy tốt hơn, giỏi hơn bạn.

Khi bạn hụt hẫng và tổn thương là do bạn tự hiểu lầm

Nếu đánh giá ai đó là người tốt quá vội vàng, họ càng dễ dàng khiến bạn hụt hẫng. Ví dụ như thay đổi thái độ mà không có lý do, thể hiện sự lạnh lùng sau khi tỏ ra thân thiết với bạn một thời gian. Khi bạn đối diện và hỏi rõ lý do, họ sẽ không bao giờ thừa nhận những gì họ thể hiện, mà sẽ đổ lỗi cho bạn hoặc luôn nói rằng bạn hiểu lầm. Trong khi cảm giác của bạn đã nói lên sự thật.

Sự tốt bụng của họ có đính kèm mục đích

Người tốt thật sự luôn hành động dựa trên các giá trị và nguyên tắc xây dựng mối quan hệ.

Họ không nhất quán đối với những việc làm tốt bụng hay dễ thương, mà thường là có mục đích mới làm như vậy. Người tốt thật sự luôn hành động dựa trên các giá trị và nguyên tắc xây dựng mối quan hệ. Họ ưu tiên sự chân thành và trung thực hơn là làm sao để lấy lòng. Mặt khác, những người giả vờ đạo đức thường chỉ thể hiện lòng tốt hoặc cử chỉ tử tế khi điều đó có lợi, hoặc khi xung quanh có ai đó quan sát. Hành động của họ có thể xuất phát từ mong muốn được công nhận hơn là từ lòng tốt bẩm sinh.