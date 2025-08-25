Hoàng hôn dưới chân chùa Thiên Mụ: 'Tọa độ chill' lý tưởng khi đến Huế

SVO - Thành phố Huế nổi tiếng với vẻ đẹp cổ kính của các lăng tẩm, cung điện, dòng sông Hương thơ mộng… Trong số những trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến với Cố đô, khoảnh khắc hoàng hôn dưới chân chùa Thiên Mụ được nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ yêu thích và tìm đến như một “tọa độ chill” lý tưởng.

Con đường dẫn lên chùa Thiên Mụ.

Khi mặt trời dần buông xuống, ánh sáng vàng phủ lên mặt sông Hương, hòa cùng bóng cây soi xuống mặt nước tạo nên một bức tranh thủy mặc sống động và đầy chất thơ. Tiếng chim vang vọng, làn gió nhẹ thổi qua ngôi chùa cổ kính, tất cả tạo nên một không gian tĩnh lặng, yên bình và đậm chất Huế. Không gian này trở thành “tọa độ chill” lý tưởng cho các bạn trẻ muốn thư giãn và chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm.

Ánh hoàng hôn trải dài trên mặt sông Hương, tạo nên khung cảnh nên thơ dưới chân chùa Thiên Mụ.

Bạn Huỳnh Tường Vy (sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng) cho biết, Vy cùng bạn đã ra Huế chơi nhiều lần. Vy và bạn chọn đến vui chơi và tham quan tại chùa Thiên Mụ, ngắm hoàng hôn dưới chân chùa. “Mỗi lần đến đây, mình nhìn thấy được không gian cổ kính ở trên chùa và khi xuống ngắm hoàng hôn dưới chân chùa mình cảm giác như được “chữa lành” tâm hồn và tinh thần rất thoải mái khi đến nơi này. Mình đến đây để chụp vài tấm ảnh, khi hoàng hôn buông xuống, cảm giác thật sự bình yên. Hoàng hôn rọi trên mặt nước, cảnh vật xung quanh… chỉ muốn ngồi mãi không về. Những bức ảnh chụp ở đây vừa thơ, vừa đậm chất Huế”.

Tường Vy (bên trái) cùng bạn thân đến tham quan và nhìn ngắm hoàng hôn dưới chân chùa Thiên Mụ.

Trong kỳ nghỉ hè, bạn Lê Thủy (du khách đến từ TP.HCM) đã chọn Huế làm điểm đến để cùng gia đình tận hưởng kỳ nghỉ. Một trong những địa điểm khiến Thủy ấn tượng nhất là chùa Thiên Mụ, đặc biệt ở thời điểm vào buổi chiều. “Đây là một trong những khung cảnh đẹp nhất ở Huế mà mình được trải nghiệm. Ánh hoàng hôn tự nhiên khiến khung hình trở nên cực kỳ ấn tượng. Không gian yên bình ở đây giúp mình cảm thấy thư giãn và mình đã có rất nhiều bức ảnh đẹp để lưu lại làm kỷ niệm,” Thủy chia sẻ.

Du khách lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ cùng bạn bè

Không gian yên tĩnh dưới chân chùa Thiên Mụ vào cuối ngày, nơi lý tưởng để “sống chậm” và thư giãn.

Thời điểm hoàng hôn đẹp nhất thường từ 17h đến 18h. Ngoài chụp ảnh, bạn trẻ còn có thể ngồi ngắm cảnh bên bờ sông, uống nước hoặc thưởng thức các món ăn đặc trưng của Huế. Hoàng hôn dưới chân chùa Thiên Mụ không chỉ là khoảnh khắc để check-in mà còn là trải nghiệm tinh thần giúp bạn trẻ “sống chậm” và thư giãn giữa lòng xứ Huế.