Hoàng Anh Agritech - Chung tay kiến tạo nông nghiệp xanh, bền vững

Trong không khí rộn ràng của mùa xuân mới, khi câu chuyện phát triển bền vững trở thành mạch nguồn chủ đạo của nền nông nghiệp Việt Nam, những doanh nghiệp tiên phong lựa chọn con đường “xanh hóa” sản xuất đang góp phần định hình tương lai cho nông thôn.

Trên những cánh đồng đã từng bạc màu, những vùng chăn nuôi chịu áp lực ô nhiễm, dấu chân của đội ngũ kỹ thuật Hoàng Anh Agritech in đậm qua từng mùa vụ. Họ không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn trực tiếp hướng dẫn nông dân cải tạo đất, chăm sóc cây trồng, quản lý dịch bệnh và nâng cao năng suất nông sản. Cách làm ấy tạo nên một mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và người sản xuất - nơi tri thức khoa học gặp gỡ kinh nghiệm đồng ruộng, cùng hướng tới giá trị bền vững.

Nông nghiệp xanh không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu. Với Hoàng Anh Agritech, đó là hành trình bắt đầu từ nền tảng khoa học và công nghệ sinh học, đó là yếu tố then chốt để thay đổi chất lượng đất, môi trường và sản phẩm nông nghiệp.

Các dòng chế phẩm sinh học và phân bón hữu cơ do doanh nghiệp phát triển đang trở thành giải pháp thiết thực cho nhiều địa phương:

Những sản phẩm này không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà còn là “cầu nối” giúp người nông dân chuyển từ phương thức canh tác phụ thuộc hóa học sang hướng hữu cơ, thân thiện môi trường.

Uy tín của một doanh nghiệp nông nghiệp không nằm ở lời quảng bá, mà ở hiệu quả trên đồng ruộng và sự ghi nhận của người nông dân. Qua nhiều năm hình thành và phát triển, Hoàng Anh Agritech từng bước khẳng định vị thế bằng chính chất lượng sản phẩm và những mô hình canh tác hiệu quả.

Từ trung du đến đồng bằng, từ chăn nuôi đến trồng trọt, nhiều hộ sản xuất đã thay đổi cách làm khi tiếp cận giải pháp sinh học và hữu cơ. Đất được phục hồi, cây trồng khỏe hơn, chi phí đầu vào giảm, môi trường sống cải thiện, đó là những kết quả thực tế tạo nên niềm tin bền vững.

Những nỗ lực ấy được ghi nhận bằng các giải thưởng, bằng khen của cơ quan quản lý và tổ chức chuyên môn trong lĩnh vực nông nghiệp. Đặc biệt, năm 2025, Hoàng Anh Agritech tiếp tục được vinh danh nhờ những đóng góp thiết thực trong thúc đẩy nông nghiệp xanh, ứng dụng chế phẩm sinh học và phát triển sản xuất bền vững – dấu mốc khẳng định uy tín thương hiệu và năng lực phát triển dài hạn.

Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mình theo hướng hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu và hội nhập sâu rộng, Hoàng Anh Agritech lựa chọn chiến lược phát triển dài hơi: Lấy hiệu quả bền vững của người nông dân và môi trường làm trung tâm.

Nhấn mạnh định hướng này, ông Trần Văn Tư, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Anh Agritech cho biết, doanh nghiệp kiên định theo đuổi con đường nông nghiệp xanh, coi đất đai là nền tảng của mọi giá trị sản xuất.

“Nông nghiệp Việt Nam muốn phát triển bền vững thì phải bắt đầu từ đất. Khi đất khỏe, cây trồng mới khỏe, người nông dân mới có thu nhập ổn định và lâu dài. Hoàng Anh Agritech không chỉ sản xuất phân bón hay chế phẩm sinh học, mà mong muốn đồng hành cùng bà con thay đổi tư duy canh tác, giảm phụ thuộc hóa học, hướng tới nông nghiệp hữu cơ và tuần hoàn.”

Theo ông Trần Văn Tư, trong thời gian tới doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư nghiên cứu công nghệ sinh học, mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật cho người sản xuất, đồng thời ứng dụng công nghệ số vào quản lý chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc.

“Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là phát triển doanh nghiệp, mà là góp phần kiến tạo một hệ sinh thái nông nghiệp xanh, nơi người nông dân được hỗ trợ về kỹ thuật, thị trường và giá trị gia tăng. Khi nhà nông sống được bằng nghề, nông nghiệp Việt Nam mới thực sự bền vững.”

Định hướng này cũng được cụ thể hóa bằng các chương trình hợp tác, phát triển sản phẩm sinh học mới và xây dựng chuỗi giá trị nông sản gắn với truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số trong sản xuất - tiêu thụ.

Mỗi mùa xuân đi qua, câu chuyện về nông nghiệp lại mở ra những kỳ vọng mới. Ở đó, những cánh đồng xanh hơn, đất đai màu mỡ hơn, người nông dân tự tin hơn với cách làm khoa học và bền vững.

Hành trình của Hoàng Anh Agritech không chỉ là câu chuyện về một doanh nghiệp sản xuất phân bón hay chế phẩm sinh học, mà là hành trình gieo niềm tin: Niềm tin rằng nông nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể phát triển theo hướng xanh, sạch và bền vững, niềm tin rằng đất sẽ hồi sinh nếu được chăm sóc đúng cách, và niềm tin rằng người nông dân sẽ là trung tâm của mọi giá trị.

Trong nhịp chảy của mùa xuân và khát vọng đổi mới, Hoàng Anh Agritech đang tiếp tục lặng lẽ đồng hành cùng nhà nông, vun trồng mùa vàng, góp phần kiến tạo tương lai xanh cho nông nghiệp Việt Nam.