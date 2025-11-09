Hoa hậu Đỗ Thị Hà tung bộ ảnh cưới studio đủ hai phong cách truyền thống và hiện đại

HHTO - Ngày 9/11, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng chồng là doanh nhân Viết Vương tiếp tục tổ chức lễ cưới ở Hà Nội để mời bạn bè và đồng nghiệp. Trước đó 1 ngày, nàng hậu tung bộ ảnh cưới chụp tại studio với hai phong cách truyền thống và hiện đại.

Sau khi tổ chức lễ cưới mang phong cách "vườn địa đàng" gây xôn xao mạng xã hội ngày 20/10 tại quê nhà. Ngày 9/11, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng chồng là doanh nhân Nguyễn Viết Vương tiếp tục tổ chức lễ cưới ở Hà Nội để mời bạn bè và đồng nghiệp. Rất nhiều người đẹp trong làng Hoa - Á hậu Việt, các nhà thiết kế và nghệ sĩ của showbiz Việt đã tới chung vui cùng cô dâu - chú rể.

Trước đó 1 ngày, Hoa hậu Đỗ Thị Hà tung bộ ảnh cưới studio với hai phong cách truyền thống và hiện đại. Đỗ Thị Hà cùng chồng mặc áo dài, cô dâu đội nón quai thao, chú rể đội khăn xếp trong bộ ảnh mang phong cách truyền thống, đơn giản mà ý nghĩa.

Ở loạt ảnh cưới mang phong cách hiện đại, Hoa hậu Việt Nam 2020 tiếp tục chọn những bộ váy cưới đẹp ấn tượng, xinh đẹp lộng lẫy đúng chuẩn beauty queen.

Đỗ Thị Hà chọn 3 mẫu váy cưới hiện đại trong bộ ảnh studio. Tính "sương sương" toàn bộ váy cưới của nàng hậu trong các bộ ảnh cưới ở châu Âu, ở Việt Nam, tại các đám cưới ở quê nhà, ở Hà Nội, tổng cộng lên tới khoảng 15 bộ, có lẽ là số lượng váy cưới lớn nhất trong lễ cưới của một cô dâu trong showbiz.

Hoa Hậu Đỗ Thị Hà chọn thiết kế riêng cho váy cưới của mình như một cách tôn vinh dấu ấn cá nhân và sự trân trọng dành cho khoảnh khắc thiêng liêng. Trong đó đa số đều đến từ các NTK Việt.