Hoa hậu Bảo Ngọc: 'Giá trị thật của KOL không nằm ở con số tương tác'

TPO - Sáng 18/8, tại hội nghị KOL do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05), Bộ Công an tổ chức, nhiều quan điểm sâu sắc đã được đưa ra về vai trò và trách nhiệm của những người có tầm ảnh hưởng trên không gian mạng.

KOL - những đại sứ số trong kỷ nguyên mới

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc (ngoài cùng bên phải) tại hội nghị. Ảnh: Phạm Nam.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục A05 - nhấn mạnh trong kỷ nguyên số, KOL không chỉ là gương mặt dẫn dắt xu hướng, mà còn là nguồn động lực đồng hành cùng đất nước, góp phần xây dựng nền kinh tế số, văn hóa số, xã hội số giàu bản sắc, bền vững.

Ông gọi KOL là “đại sứ số”, có vai trò đặc biệt trong việc định hình nhận thức xã hội, thúc đẩy sáng tạo và lan tỏa bản sắc giá trị Việt Nam ra thế giới.

“Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện để KOL phát triển trong một môi trường lành mạnh, nơi giá trị chân - thiện - mỹ được lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết”, Thiếu tướng Minh nói. Thiếu tướng cũng lưu ý mỗi phát ngôn, hình ảnh, hành động của KOL đều mang sức ảnh hưởng lớn, đòi hỏi ý thức và trách nhiệm xã hội cao.

NSND Xuân Bắc (giữa) cùng các địa biểu. Ảnh: Phạm Nam.

MC Trần Khánh Vi chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Phạm Nam.

Giá trị thật sự của KOL không chỉ là con số tương tác

Hoa hậu Tiểu Vy tại hội nghị. Ảnh: Phạm Nam.

Các đại biểu và KOL tại hội nghị. Ảnh: Phạm Nam.

Tại hội nghị, nhiều gương mặt trẻ đã chia sẻ hành trình truyền cảm hứng. MC Trần Khánh Vy kể lại câu chuyện khởi đầu giản dị từ cây đàn organ ở Nghệ An, rồi tìm thấy hướng đi khi kết hợp đam mê cá nhân với giá trị cộng đồng, đặc biệt là học ngoại ngữ và phát triển bản thân. Cô nhấn mạnh sự kiên định, trung thực và trách nhiệm của người sáng tạo nội dung trong việc kiến tạo cộng đồng tích cực.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc khẳng định giá trị thật của KOL không nằm ở những con số tương tác hay vẻ đẹp bề ngoài, mà ở khả năng lan tỏa điều tốt đẹp, truyền cảm hứng và đóng góp thiết thực cho xã hội.

“Khi ranh giới giữa ‘thật’ và ‘ảo’ ngày càng mờ nhạt, KOL - đặc biệt là hoa hậu, á hậu, nghệ sĩ trẻ, phải kiên định theo đuổi các giá trị bền vững. Vẻ đẹp đích thực đến từ hành động, sự cống hiến và ảnh hưởng tích cực. Đó mới là nền tảng để tạo dựng uy tín và giá trị lâu dài”, Bảo Ngọc nhấn mạnh.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Phạm Nam.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Nam.

Hội nghị KOL Summit 2025 một lần nữa cho thấy KOL không chỉ là biểu tượng giải trí, mà còn là lực lượng có khả năng góp phần xây dựng văn hóa, xã hội và truyền thông quốc gia. Giá trị thật sự của họ được đo bằng tầm ảnh hưởng tích cực và sự cống hiến cho cộng đồng, chứ không phải những con số ảo trên mạng xã hội.