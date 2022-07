Hỗ trợ xăng dầu cho các tàu tìm kiếm tàu cá có 15 lao động bị mất liên lạc

TPO - Bình Thuận sẽ sàng lọc lại các tàu cá có công suất lớn gần vị trí tàu BTh 97478 TS bị mất liên lạc kêu gọi hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Đối với các tàu này, tỉnh Bình Thuận sẽ hỗ trợ chi phí xăng dầu trong quá trình tìm kiếm.

Ngày 15/7, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, tàu Cảnh sát biển CSB 7011 cùng 12 tàu cá ngư dân đang phối hợp hỗ trợ tìm kiếm tàu cá BTh-97478 TS bị mất liên lạc trên biển. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin gì về tàu cá này.

Trong khi đó, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường hơn nữa công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tàu cá bị mất liên lạc. Các đơn vị sàng lọc lại các tàu cá có công suất lớn gần vị trí tàu BTh 97478 TS bị mất liên lạc kêu gọi hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Đối với các tàu này, tỉnh Bình Thuận sẽ hỗ trợ chi phí xăng dầu trong quá trình tìm kiếm.

Ông Phong cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận tiếp tục triển khai, chỉ đạo các đồn Biên phòng trong khu vực, Hải đội 2 thông báo, thông tin liên quan đến tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc, để tàu thuyền, ngư dân hoạt động gần khu vực tàu cá bị nạn biết, hỗ trợ tìm kiếm. Các đơn vị phối hợp với các tỉnh Ninh Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu… nhờ thông báo cho tàu cá hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn…

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, đến sáng 14/7, tàu Cảnh sát biển CSB 7011 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cùng với nhiều tàu cá của ngư dân đã tiếp cận được vị trí tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc. Tuy nhiên, các tàu chưa phát hiện dấu vết gì của tàu cá BTh 97478 TS. Cảng vụ hàng hải Bình Thuận cũng đã thông báo cho các tàu hàng di chuyển qua khu vực này tăng cường quan sát, tìm kiếm dấu hiệu tàu cá BTh 97478 TS.

Qua phối hợp xác minh của Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận và làm việc với bà Trần Thị Phượng (vợ thuyền trưởng tàu cá BTh 97478 TS) được biết, ngoài hai thuyền viên là ông Lê Dẫy (51 tuổi) và ông Phạm Văn Hòa (44 tuổi) vì lý do sức khỏe nên đã theo tàu cá hành nghề thu mua hải sản của tỉnh Kiên Giang về lại đất liền, còn có một thuyền viên tên Huỳnh Ngọc Trí (39 tuổi, ngụ Phan Thiết) cũng hủy chuyến đi vào phút chót cũng với lý do trên. Do đó, khi tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc vào ngày 10/7, trên tàu có 15 lao động.

Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 13/7, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn hỏa tốc, giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục theo dõi, chỉ đạo và thông báo cho các đồn biên phòng trong khu vực, Hải đội 2 và các tàu thuyền của tỉnh Bình Thuận hiện đang hoạt động trên biển, gần khu vực tọa độ tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc biết, có biện pháp hỗ trợ tìm kiếm.

Trước đó, vào sáng ngày 12/7, Chi cục thủy sản Bình Thuận nhận được thông tin từ bà Trần Thị Phượng (SN 1975, khu phố 3, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết) về việc tàu cá BTh 97478 TS, công suất 310CV, gồm 15 lao động, hành nghề lưới vây rút chì bị mất liên lạc. Chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Bùi Văn Toàn (SN 1972, địa chỉ thường trú khu phố 8, phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết).

Tàu cá BTh 97478 TS có công suất máy chính 310 CV (228KW), năm đóng 1992 tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Lần đăng kiểm gần nhất ngày 18/4/2022, hạn đăng kiểm ngày 18/4/2023. Hiệu lực giấy phép khai thác đến ngày 30/4/2024. Thiết bị giám sát hành trình được gắn trên tàu là BA-SAT-01 do Công ty Bình Anh cung cấp, tín hiệu cuối cùng của thiết bị hoạt động lúc 5 giờ 7 phút ngày 10/7.

Theo lịch trình, tàu xuất bến tại cảng Phan Thiết vào ngày 21/6, hành nghề tại khu vực biển Trường Sa - DK1. Đến 5h7 phút ngày 10/7, trên hành trình về lại cảng Phan Thiết thì bị mất liên lạc (không có tín hiệu máy giám sát hành trình) tại vị trí cách đảo Phú Quý khoảng 84 hải lý về hướng Tây Bắc.