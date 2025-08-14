Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Hồ Tây được bổ cập nước từ hồ Sen trước 2/9

Trần Hoàng
TPO - Cơ quan chức năng đang thực hiện lắp ống dẫn dòng, bãi lọc tại hồ Sen để chuẩn bị bổ cập nước đã qua xử lý vào hồ Tây trước ngày 2/9.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Ban Quản lý hồ Tây cho biết, đơn vị đang thực hiện giai đoạn đầu của việc bổ cập nước cho hồ Tây. Trong ngày 14/8, các công nhân đã tiến hành thi công lắp đặt hệ thống dẫn dòng từ Nhà máy xử lý nước thải hồ Tây vào hồ Sen sơ lắng. Đồng thời, công nhân cũng tiến hành lắp đặt thử nghiệm bãi lọc trồng cây ngập nước tại hồ Sen.

Hồ Sen - nơi lắng nước sau đó bổ cập nước cho hồ Tây

"Chúng tôi phấn đấu hoàn thành công tác xây dựng, lắp đặt thử nghiệm bãi lọc trồng cây ngập nước với diện tích khoảng 1,87 ha trước ngày 30/8 và bổ cập nước vào Hồ Tây trước ngày 2/9", đại diện Ban thông tin..

Theo Ban Quản lý hồ Tây, hồ Sen có diện tích khoảng 5,93ha sẽ được xây dựng thành bãi lọc trồng cây ngập nước kết hợp công viên đất ngập nước.

Cụ thể, bãi lọc trồng cây ngập nước gồm vùng trồng cây ngập nước rộng 4,45ha, đê sinh học kết hợp đường quản lý và đường quản lý kết hợp đường dạo công viên. Đèn chiếu sáng trang trí. Xây dựng các đường ống lấy nước, ống bổ cập nước từ bãi lọc nước sang mương ra hồ Tây...

Sơ đồ minh họa việc cấp nước từ Nhà máy xử lý nước hồ Tây vào hồ Sen

Nguồn nước sử dụng để bổ cập nước vào Hồ Tây là nước sau xử lý của Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây, có lưu lượng khoảng 13.000m³/ngày đêm; nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn theo Giấy phép xả thải 109/GP-BTNMT ngày 24/01/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Hiện nước sau xử lý được xả ra sông Nhuệ qua cửa xả B Xuân La.

Dự án Bổ cập nước Hồ Tây từ Nhà máy Xử lý nước thải Hồ Tây về hồ Sen đã được UBND quận Tây Hồ phê duyệt tại Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 15/5/2025.

Trần Hoàng
