Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hố sụt sâu gần 1m giữa lòng đường Hà Nội

Giữa lòng đường Trần Hưng Đạo (Hà Nội), một hố sụt bất ngờ xuất hiện khiến người dân lo lắng. Hố sâu tồn tại nhiều ngày, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn trên tuyến đường đông đúc, khiến người dân bức xúc.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một hố sâu xuất hiện trước số nhà 27 đường Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam, Hà Nội). Sự việc khiến nhiều người đi đường lo lắng, nhất là vào buổi tối khi khu vực này có đông phương tiện qua lại.

img-0932.jpg
Phản ánh của người dân trên mạng xã hội. Ảnh: N.Đ.

Anh N.Đ., người dân sống gần khu vực, cho biết miệng hố rộng gần 40cm, sâu khoảng 1m và “đã xuất hiện gần một tuần nay”, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Vì vậy, anh N.Đ. đã đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội, mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân.

Đến chiều 1/11, lực lượng chức năng đã đặt tấm chắn tạm thời lên miệng hố để cảnh báo nguy hiểm, tránh sự cố đáng tiếc.

img-0933.jpg
Hố sụt trên đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: Nghĩa Đ.

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Trịnh Ngọc Trâm – Phó chủ tịch UBND phường Cửa Nam – cho biết: “Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, phường đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra và khắc phục tạm thời vị trí sụt lún để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.”

Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi tình trạng mặt đường và sẽ lên phương án sửa chữa triệt để trong thời gian sớm nhất.

vietnamnet.vn
#Hà Nội #Xuất hiện hố tử thần #giữa lòng đường người dân lo ngại nguy hiểm

