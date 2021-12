HLV Man City một phen hú vía vì COVID-19, sẵn sàng trở lại trận gặp Newcastle

TPO - HLV Pep Guardiola đã phải hủy buổi họp báo trước trận đấu giữa Man City và Newcastle sau khi bị nghi dương tính với COVID-19.

HLV Pep Guardiola đã bay đến Barcelona để tham dự họp báo thông báo quyết định giải nghệ của tiền đạo Sergio Aguero tại sân Nou Camp. Sau khi trở về Anh, xét nghiệm nhanh cho thấy chiến lược gia người Tây Ban Nha đã dương tính với COVID-19. Do đó, buổi họp báo trước trận đấu giữa Man City và Newcastle đã phải hủy bỏ.

Nếu dương tính, Guardiola sẽ phải cách ly trong 10 ngày và bỏ lỡ hai trận đấu của Man City gặp Newcastle và Leicester City. Tuy nhiên, nhà cầm quân 50 tuổi đã có thể yên tâm sau khi kết quả xét nghiệm PCR khẳng định ông âm tính với COVID-19. Đây là một điều khá may mắn vì HLV Pep Guardiola không đeo khẩu trang nhưng đã tiếp xúc với rất nhiều người khi trở lại Barcelona.

"Mọi người đều có mặt, chỉ thiếu Ferran Torres. Cancelo trở lại sau án treo giò và chúng tôi sẽ gặp Newcastle với quyết tâm cao nhất. Đừng quan tâm đến vị trí của chúng tôi hoặc của họ trên bảng xếp hạng. Newcastle có thuyền trưởng mới là Eddie Howe và ai cũng biết cậu ấy giỏi như nào", HLV Pep Guardiola cho biết.

Trong khi đó, tiền vệ De Bruyne của Man City cho biết anh vẫn bị ảnh hưởng vì COVID-19 dù đã âm tính.

"Cơ thể tôi vẫn phải thích nghi. Sau hai hoặc ba lần chạy nước rút, tôi cảm thấy rằng mình gặp di chứng của COVID-19. Nhưng mọi thứ sẽ tốt hơn. Bóng đá là vậy và tôi không thể tránh khỏi những rủi ro. Lịch trình thi đấu dày đặc nhưng tôi cảm thấy ổn và sẽ làm những gì phải làm", ngôi sao người Bỉ nói.

Do ảnh hưởng của COVID-19, nhiều trận đấu ở vòng 18 Ngoại hạng Anh đã bị hoãn, trong đó có trận MU vs Brighton. Ngoài trận đấu của MU, các trận đấu sau đây cũng bị hoãn gồm có: Southampton vs Brentford, Watford vs Crystal Palace, West Ham vs Norwich và Everton vs Leicester.

Thậm chí, 20 đội bóng Ngoại hạng Anh đã họp khẩn để tính đến kế hoạch tạm hoãn giải đấu đến đầu năm sau.