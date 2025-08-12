Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Hinode Mall tuyển dụng nhân sự quy mô lớn nhất 200 vị trí việc làm trong tháng 8/2025

P.V

Nhằm chuẩn bị cho việc khai trương trung tâm thương mại Hinode Mall vào tháng 12/2025, doanh nghiệp đang tuyển dụng gấp hơn 200 vị trí việc làm từ quản lý đến nhân viên siêu thị, ngành hàng với mức lương hấp dẫn, môi trường làm việc chuẩn phong cách Nhật Bản. Đây là cơ hội vàng để ứng viên phát triển bản thân trong hệ thống trung tâm thương mại hiện đại và đẳng cấp ngay tại Hà Nội.

anh1.jpg

I. Địa điểm làm việc: Toà chung cư The Wisteria, khu đô thị Hinode Royal Park, Quốc lộ 32, KM 14-16, xã Hoài Đức, Hà Nội

II. Địa điểm phỏng vấn: Khu văn phòng toà Asahi, tầng 3, số 344 Kim Ngưu, phường Bạch Mai, TP Hà Nội

III. Địa điểm nhận hồ sơ:

1. Khu văn phòng toà Asahi, tầng 3, số 344 Kim Ngưu, phường Bạch Mai, TP Hà Nội

Hotline: Ms Thuý: 033.837.2122/ Ms Nga: 0969.611.006/ Ms Hoà: 0921.083.683

2. Tầng 1 toà chung cư The Wisteria, khu đô thị Hinode Royal Park, Quốc lộ 32, KM 14-16, xã Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: Ms Trần Dung: 0902.161.606

Email: tuyendung.ct1@wto.com.vn

IV. Các vị trí tuyển dụng cụ thể như sau:

1. Siêu thị:

- 01 Giám đốc siêu thị

- 01 Phó giám đốc siêu thị

- 01 Trưởng phòng thu mua ngành hàng

- 10 Trưởng nhóm thu mua ngành hàng

- 21 Trưởng/phó quầy hàng siêu thị

- 8 Nhân viên thu mua ngành hàng

- 8 Kỹ sư/thợ cơ điện lạnh

- 113 Nhân viên siêu thị (bao gồm nhân viên quầy hàng, thu ngân).

2. Các khu vực khác:

- 02 Quản lý tầng (khu vực vui chơi game và Khu vực ăn uống food court)

- 25 Trưởng/phó quản lý sàn

3. Khối văn phòng:

- Nhân sự; Marketing; Kế toán; IT; Quản lý chất lượng (45 vị trí)

V. Thông tin chi tiết xem tại website:

https://wto.com.vn

https://www.ymtribe.jp

https://www.keihan.co.jp

VI. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 11/8/2025 – Đến hết ngày 30/8/2025.

P.V


