Hinode Mall tuyển dụng nhân sự quy mô lớn nhất 200 vị trí việc làm trong tháng 8/2025

Nhằm chuẩn bị cho việc khai trương trung tâm thương mại Hinode Mall vào tháng 12/2025, doanh nghiệp đang tuyển dụng gấp hơn 200 vị trí việc làm từ quản lý đến nhân viên siêu thị, ngành hàng với mức lương hấp dẫn, môi trường làm việc chuẩn phong cách Nhật Bản. Đây là cơ hội vàng để ứng viên phát triển bản thân trong hệ thống trung tâm thương mại hiện đại và đẳng cấp ngay tại Hà Nội.