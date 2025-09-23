Hình ảnh trùm giang hồ Bình ‘kiểm’ và đồng phạm tại tòa

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tân Châu
TPO - Tại phiên tòa hôm nay, Bình 'kiểm' bị xét xử 2 tội danh “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Cùng bị xét xử có 13 bị cáo khác.

Sáng nay (23/9), TAND Khu vực 7 TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Phạm Đức Bình (SN 1970, trú tại phường Chợ Lớn, TPHCM, biệt danh là Bình 'kiểm’) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

z7040205117129-9de1c546d581e49997f0e15b2385c026.jpg
Bình 'Kiểm' (Đầu tiên từ trái sang) tại phiên tòa sáng nay 23/9.

Chung vụ án, 13 bị cáo khác cùng bị xét xử về một trong các tội “Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Không tố giác tội phạm"

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Võ Thanh Bửu Tịnh. Đại diện Viện KSND Khu vực 7 TPHCM tham gia phiên tòa gồm hai kiểm sát viên là Ngô Anh Hồng, Trần Thị Hải Huyền.

1.jpg
Bình 'Kiểm' (hàng ghế đầu, phải sang) tại phiên tòa.

Sau phần thẩm tra tư pháp, đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng cho biết, Bình ‘kiểm’ bị cáo buộc là đã câu kết cùng các bị cáo khác thực hiện 3 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vụ thứ nhất, trong thời gian bị tạm giam tại Trại giam Chí Hoà (TPHCM), Bình quen biết với Lại Nam Phương. Sau khi ra tù, Bình và Phương hẹn nhau đi uống cà phê. Cùng đi có Huỳnh Hoàng Vũ (SN 1972, trú TPHCM, biệt danh Vũ "mèo") là em họ của Phương. Khi Bình cho biết đang tìm súng quân dụng, Vũ liền nói sẽ tặng cho Bình 1 khẩu Beretta và 13 viên đạn đang cất giấu ở nhà. Theo lời khai của Vũ, khẩu súng và số đạn này là của Nguyễn Anh Minh (hiện đã chết) cho Vũ vào năm 2017.

8.jpg
Một góc phòng xử án vụ Bình 'kiểm' sáng nay 23/9.

Tại một quán ăn do Chu Văn Hoàng Anh làm chủ, Vũ đưa cho Bình khẩu súng Beretta và 13 viên đạn để làm "quà tặng”. Sau đó Bình đưa súng và đạn cho Hoàng Anh cất giấu. Khi Hoàng Anh hỏi "súng để làm gì”, Bình trả lời “để phòng thân”.

Một tháng sau, Hoàng Anh liên lạc trả lại súng, đạn thì Bình tiếp tục nhờ cất hộ. Hoàng Anh đã mang khẩu súng và số đạn trên chôn trong vườn nhà cha ruột ở phường Phúc Thọ, Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, đến ngày 30/10/2024 thì bị công an phát hiện, thu giữ.

bkv.jpg
Bình 'Kiểm' (đứng hàng đầu từ trái sang) tại phiên tòa sáng 23/9.

Vụ thứ hai: Bình nhờ Nguyễn Tuấn An sang Lào mua 1 khẩu súng AK, 4 hộp tiếp đạn, 250 viên đạn súng ngắn 9 mm và 242 viên đạn AK với tổng số tiền là 227 triệu đồng.

Vụ thứ ba: Bình nhờ Trần Đình Thiện tìm mua 1 khẩu súng quân dụng. Thiện đã nhờ Lê Minh Nghĩa mua súng nhưng sau đó đã bị lừa mất 21,3 triệu đồng.

Tân Châu
#Bình kiểm #Trùm giang hồ #Xét xử #Tàng trữ trái phép vũ khí

