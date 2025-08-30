Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vợ ông trùm giang hồ 'Vi ngộ’ bị khởi tố

TPO - Ngày 30/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vi (tức Vi ngộ) và vợ của Vi là Phạm Thị Hương Giang để điều tra hành vi trốn thuế

Ngày 30/8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án hình sự trốn thuế xảy ra tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá, đồng thời khởi tố bị can Nguyễn Văn Vi (tức Vi ngộ) và vợ là Phạm Thị Hương Giang (SN 1980) ở 130 Đào Duy Từ, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa cũ (nay là phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

img-8187.jpg

Cùng ngày Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi làm việc của Phạm Thị Hương Giang ở lô A22 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá.

Các quyết định trên đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn. Như vậy, ngoài việc đã bị khởi tố về các tội "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", đến ngày 29/8/2025, Nguyễn Văn Vi (tức Vi ngộ) tiếp tục bị khởi tố thêm tội "trốn thuế".

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, cơ quan công an Thanh Hoá đã thực hiện khám xét nhà riêng và nơi làm việc của Nguyễn Văn Vi và các đối tượng liên quan.

Hoàng Lam
