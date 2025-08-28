Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Hình ảnh khác lạ của Phương Thanh

Ngọc Ánh
TPO - Ca sĩ Phương Thanh cho biết chị quyết định dùng âm nhạc song hành trong các chuyến đi từ thiện, gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường. Sản phẩm âm nhạc mới của nữ ca sĩ gắn với hình ảnh khác lạ, khó nhận ra.

Cuối tháng 8, ca sĩ Phương Thanh khởi động chuyến đi đến các tỉnh, thành phía Bắc đang chịu ảnh hưởng thiên tai để chung tay cùng bà con khắc phục hậu quả sau bão lũ, tái thiết cuộc sống. Quê hương của chị cũng là nơi thường phải oằn mình gánh chịu mất mát, đau thương do thiên tai gây ra. Từ trải nghiệm sâu sắc đó, ca sĩ Phương Thanh quyết định dùng âm nhạc song hành trong các chuyến đi từ thiện, gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường.

Dịp này, nữ ca sĩ cùng nhạc sĩ Trần Thắng và Tăng Ngân Hà (Ngũ Cung Band) giới thiệu dự án nghệ thuật Mẹ Thiên Nhiên với thông điệp kêu gọi cộng đồng bảo vệ môi trường.

snapedit-1756313078631.jpg
Hình ảnh khác lạ của ca sĩ Phương Thanh, thể hiện nỗi mất mát sau cơn thịnh nộ của thiên nhiên.

Dự án này ra đời để tiếp tục khẳng định tâm huyết của nữ ca sĩ với các hoạt động cộng đồng, đặc biệt gửi thông điệp chia sẻ đến bà con chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Ca sĩ Phương Thanh mong truyền đi thông điệp sẻ chia và đồng cảm với miền Trung - quê hương của chị - trong những ngày bà con nơi đây oằn mình chống chọi với cơn bão số 5.

Ca khúc mới thuộc thể loại rock, với cách phối tăng dần đều, từ những lời xót xa trước cảnh hoang tàn đến cảm xúc cao trào đỉnh điểm, gửi gắm niềm tin về sự tái thiết. Nhạc phẩm được kết tinh từ những quan sát của nhạc sĩ Trần Thắng và Tăng Ngân Hà với nỗi mất mát không thể đong đếm của đồng bào trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên.

phuong-thanh-vung-cao.jpg
Phương Thanh hát với trẻ em vùng cao.

Phương Thanh không muốn Mẹ Thiên Nhiên chỉ dừng lại ở một sản phẩm âm nhạc mà đang nỗ lực phát triển dự án thành chuỗi hoạt động cộng đồng. Nữ nghệ sĩ cũng chia sẻ gần như không biết nói từ chối trước những lời mời tham gia chương trình xã hội thiết thực, lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

Ca sĩ Phương Thanh sinh năm 1973, sở hữu giọng ca nội lực, được nhiều người biết đến qua những ca khúc Một thời đã xa, Đêm lao xao, Trống vắng. Từ những năm 1990, tiếng hát Phương Thanh trở thành chủ đề gây tranh cãi lớn trong giới chuyên môn lẫn khán giả. Tuy nhiên, chị vẫn đứng trên đỉnh cao với những đêm nhạc liên tục xô đổ kỷ lục về số lượng người xem.

Ngọc Ánh
#Phương Thanh #âm nhạc từ thiện #bảo vệ môi trường #dự án Mẹ Thiên Nhiên #thiên tai miền Trung #hoạt động cộng đồng #ca sĩ Việt Nam

