Hình ảnh đẹp cán bộ, chiến sĩ công an xung kích giúp người dân vùng lũ

TPO - Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ công an Nghệ An đã phối hợp với các lực lượng, triển khai khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, từng bước phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống.