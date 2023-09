Người dân 'giải cứu' ô tô chìm trong biển nước

TPO - Mưa lớn, nước lũ dâng nhanh khiến hàng trăm hộ dân ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An ngập sâu, giao thông chia cắt, ôtô chìm trong biển nước.

Chiều tối 27/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã có báo cáo nhanh về thiệt hại mưa lũ gây ra trên địa bàn.

Theo đó, từ ngày 25-27/9, toàn tỉnh Nghệ An có mưa to và rất to. Lượng mưa đo được từ 200 - 350mm, có nơi nhiều hơn 350mm như huyện Quỳ Châu 405mm, Đô Lương 352mm. Hiện nay, lũ các sông ở Nghệ An đang dâng lên.

Tỉnh Nghệ An có 1.061 hồ đập lớn nhỏ. Tính đến 7h ngày 27/9 có 324 hồ đầy nước, 242 hồ có dung tích trên 70% thiết kế. Toàn tỉnh có 22 hồ chứa thủy điện đang vận hành khai thác. Trong đó, có 8 hồ chứa (Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê, Nậm Nơn, Nậm Mô, Bản Ang, Nhạn Hạc, Châu Thắng) đang thực hiện vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả.

Tính đến 15h ngày 27/9, mực nước hồ Thủy điện Bản Vẽ đạt 197,22m/200m (mực nước dâng bình thường). Lưu lượng nước về hồ là 1.469 m3/s. Phía Công ty Thủy điện Bản Vẽ tiến hành xả với lưu lượng 797 m3/s. Ban chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản về việc Lệnh vận hành hồ Bản Vẽ cắt, giảm lũ cho hạ du.

Theo báo cáo nhanh của Sở Giao thông Vận tải Nghệ An, trên các tuyến Quốc lộ có 22 vị trí ngập, trong đó đóng đường 19 vị trí. Có 23 vị trí sạt lở taluy, có 8 vị trí gây tắc đường. Các tuyến đường tỉnh có 18 vị trí bị ngập, trong đó đóng đường 14 vị trí. Có 22 vị trí bị sạt lở taluy, 21 điểm tắc đường.

Mưa lũ cũng đã khiến 1.600 nhà dân ở các huyện bị ngập, gây cô lập 706 người. Trong đó huyện Kỳ Sơn có 696 người và Quế Phong bị cô lập 10 người. Huyện Kỳ Sơn cũng phải di dời 139 người trong vùng ngập lụt đến nơi an toàn.

Toàn tỉnh có 1.600 căn nhà bị ngập trong nước. Trong đó huyện Quế Phong 215 nhà; Anh Sơn: 60 nhà; Quỳ Châu: 1.080 nhà; Kỳ Sơn: 10 nhà, Quỳ Hợp: 185 nhà và TX. Thái Hòa: 21 nhà...

Mưa lũ đã khiến 830 căn nhà bị cô lập, trong đó huyện Quỳ Hợp có 685 nhà và huyện Kỳ Sơn có 145 nhà. Mưa lũ cũng đã khiến 2 căn nhà ở huyện Tương Dương và Quế Phong bị đổ sập. Ngoài ra, thống kê cho thấy có 99 nhà bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, 1 chiếc xe máy bị cuốn trôi.

Nước các sông, suối dâng cao đã khiến 1.503ha lúa bị ngập. Các loại cây hoa màu khác bị thiệt hại 3.050ha. Mưa lũ đã khiến 53 con gia súc bị chết và cuốn trôi. Có 2.335 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Ngoài ra, có 660ha ao hồ bị ngập, 3 lồng cá bị cuốn trôi.

Tại một số huyện đã bị cuốn trôi 1.615m đường giao thông, có 76 cầu tràn bị ngập, 5 cống bị hư hỏng, 44 điểm đường giao thông bị sạt lở.

Đến tối 27/9, một số huyện, thành thị đã ngớt mưa. Các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An và các huyện đang tiếp tục kiểm tra, rà soát và lên phương án đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, hồ đập. Tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ, bố trí lực lượng vật tư và phương tiện kịp thời để triển khai cứu hộ, cứu nạn và khắc phục sự cố.