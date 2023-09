Lũ dâng cao gây ngập lụt khắp nơi, thủy điện thông báo xả lũ

TPO - Mưa lớn, nước lên nhanh, nhiều xã, bản ở huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An ngập trong biển nước. Người dân trắng đêm chạy lũ.

Đêm 26/9, nước ở thượng nguồn đổ về lớn, nước sông Hiếu dâng cao làm ngập lụt nhiều xã, bản trên địa bàn huyện Quỳ Châu, Nghệ An. Ngay trong đêm, các chiến sĩ công an huyện Quỳ Châu cùng các lực lượng chức năng đã hỗ trợ bà con di dời tài sản đến nơi an toàn.

Đoạn Quốc lộ 48 đi qua địa bàn xã Châu Hội bị ngập khiến xe cộ không thể lưu thông. Mực nước tại cầu treo Châu Hội đã mấp mé mép cầu, người dân không dám đi qua. Nhiều ruộng lúa, ao cá của người dân Châu Hội bị nước ngập, thiệt hại gần như hoàn toàn.

Tại bản Lâm Hội, xã Châu Hội, nước lên nhanh khiến nhiều tuyến đường và trường mầm non bị ngập cục bộ. Cán bộ xã, bản và người dân trắng đêm kiểm tra, nhắc nhở và hỗ trợ các trường hợp bị ảnh hưởng. Đặc biệt, một người dân từ xã Châu Bình đi qua địa bàn xã Châu Hội bị nước chảy xiết xuống cuốn trôi, may mắn được người dân hỗ trợ cứu kịp thời.

Tại xã Châu Thắng, ngoài ngập đoạn QL48 phía chân dốc Bù Bài, còn sạt lở núi tại điểm tiếp giáp với xã Châu Tiến, ngập cầu Châu Thắng và dân cư hai bên cầu. Tại xã Châu Tiến, ngập các ruộng lúa, khu dân cư bản Minh Tiến dọc bờ sông.

Ngập khu dân cư bản Khoang, bản Đồng Phầu, bản Bình Ba, bản Kẻ Kang (xã Châu Bình). Đến sáng nay (27/9), một số tuyến đường vẫn ngập.

Xã Châu Hạnh ngập khu dân cư bản Tà Lành, sạt lở đoạn đường tại dốc Kẻ Lè, ngập một đoạn Quốc lộ QL48 giáp thị trấn Tân Lạc. Còn địa bàn thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, ngập khu dân cư khối 4, khối 2, khối Tân Hương.

Từ 8 giờ, ngày 27/9, để đảm bảo công tác vận hành xả nước hồ chứa thủy điện Nậm Mô được an toàn, Công ty cổ phần Tổng công ty Phát triển năng lượng Nghệ An dự kiến tăng lưu lượng xả nước hồ chứa thủy điện Nậm Mô. Tổng lưu lượng xả dự kiến khoảng 140-350 m3/s (bao gồm xả qua các cửa van đập tràn và tổ máy phát điện). Thời gian dự kiến kết thúc xả nước qua đập tràn: Cho đến khi lưu lượng nước về hồ giảm về dưới mức 140 m3/s.

Trước đó, nhiều Nhà máy Thuỷ điện Khe Bố, Châu Thắng, Nhạn Hạc, Bản Ang… cũng có thông báo vận hành điều tiết hồ chứa trong ngày 26, 27/9.