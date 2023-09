Mưa lớn dồn dập Thuỷ điện Hố Hô xả tràn

TPO - Do mưa lớn, lưu lượng nước đổ về nhanh, Nhà máy Thủy điện Hố Hô (Hà Tĩnh) đang xả tràn với lưu lượng 1.426m3/giây. Hiện một số tuyến đường đã bị ngập, người dân kê cao tài sản để tránh bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 24/9 đến 13h ngày 26/9 tại các trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh phổ biến từ 100mm – 288,2mm. Đặc biệt, tại Trạm Hương Trạch (huyện Hương Khê), lượng mưa đo được lên tới 550,5mm.

Tại huyện Hương Khê, phía thượng nguồn mưa rất to, lượng nước về hồ tăng nhanh nên Nhà máy thủy điện Hố Hô đang xả tràn. Theo Nhà máy Thủy điện Hố Hô, đơn vị đã bắt đầu xả tràn điều tiết nước qua tràn từ lúc 15h giờ ngày 25/9 với lưu lượng 26 m3/giây. Tới 2h ngày 26/9, lưu lượng xả được tăng lên 1.342 m3/giây. Đến 17h chiều nay, lượng nước đổ về hồ đạt 1.550m3/giây, cao trình nước thượng lưu đạt 65.43m, cao trình hạ lưu là 24.50m; Nhà máy Thủy điện Hố Hô tiếp tục tăng lưu lượng xả lên 1.426m3/giây.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Cao Quốc Hội - Chủ tịch UBND xã Hương Trạch, huyện Hương Khê cho biết, mưa lớn cùng với lượng nước từ Thuỷ điện Hố Hô xả lũ đã khiến một số tuyến đường bị chia cắt. Hiện nay có khoảng 20 hộ nước vào nền nhà, hai thôn bị cô lập.

“Những hộ ở vùng thấp họ đã chủ động kê cao tài sản để tránh bị ảnh hưởng. Còn người già, trẻ em ở vùng nguy cơ ngập lụt cao đã được di chuyển đến vị trí an toàn”, Chủ tịch UBND xã Hương Trạch cho hay.

Mưa lớn cũng đã làm cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu bị ngập hơn 1,5m khiến bản Rào Tre và một phần địa bàn thôn 1 (xã Hương Liên, huyện Hương Khê) bị chia cắt. Ngoài ra, nhiều tuyến đường dân sinh tại xã Hương Liên, Hương Lâm, Hương Đô, Phúc Trạch ...đã bị ngập.

Trước diễn biến mưa lũ, UBND huyện Hương Khê đã có công điện về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới và tình hình mưa lớn trên địa bàn. Theo đó, yêu cầu các địa phương chuẩn bị và triển khai phương án đề phòng mưa lớn xảy ra lũ quét trên các sông, suối, ngập úng và sạt lở đất; kiên quyết sơ tán dân ở những vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Tại huyện Hương Sơn, trên quốc lộ 8A, đường lên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cũng đã xảy ra tình trạng sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông trên tuyến.