Sản phụ vượt cạn sinh con thành công giữa 'tâm lũ'

TPO - Trong đêm mưa lũ, sản phụ sinh khó đã được các y bác sĩ hỗ trợ kịp thời. Bé trai nặng 3,2kg chào đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Ngày 29/9, Trung tâm y tế huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, các y bác sĩ đã thực hiện một ca cấp cứu vô cùng đặc biệt trong đêm mưa lũ, giúp sản phụ sinh con an toàn. Hiện, sức khỏe của sản phụ và bé trai đã ổn định.

Trước đó, khoảng 16h ngày 27/9, Trung tâm y tế huyện Quỳ Châu nhận được thông tin có sản phụ ở bản Luồng Lạnh, xã Châu Bính chuyển dạ, tiên lượng khó sinh. Cách 4 - 5 ngày, sản phụ có siêu âm, xác định thai to trên 3kg.

Do sản phụ mang thai to nên nữ hộ sinh Vi Thị Lý quyết định đưa sản phụ xuống Trung tâm y tế huyện Quỳ Châu để sinh con. Tuy nhiên, trên đường đi do mưa lớn, đoạn dốc Bù Bài bị sạt lở không thể đi qua, chị Lý và người nhà đã quyết định đưa sản phụ quay lên Trung tâm y tế huyện Quế Phong, nhưng tuyến đường này cũng đang bị ngập không thể di chuyển.

Trước tình hình đó, chị Lý đã liên lạc xin ý kiến chỉ đạo và được hướng dẫn đưa sản phụ vào Trạm Y tế Châu Thắng (nơi gần nhất).

Ngay sau đó, Trung tâm y tế huyện Quỳ Châu đã cử đội cấp cứu ngoại viện xuống Trạm y tế Châu Thắng để hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo 2 nữ hộ sinh theo dõi sát và báo cáo liên tục các diễn biến của sản phụ. Tuy nhiên do trời mưa to cùng với sạt lở nên sản phụ không thể di chuyển được.

Trước tình thế cấp bách, lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Quỳ Châu đã đề nghị các đơn vị hỗ trợ thông đường để đội cấp cứu đến trạm y tế giúp sản phụ sinh con, nếu cần thiết sẽ phẫu thuật để lấy thai…

Đến 19 giờ, những chỗ sạt lở đã được xử lý xong thông tuyến, Đội cấp cứu ngoại viện do BSCK1 Nguyễn Thị Khuyên (Trưởng khoa CSSKSS) và BSCKI Trần Huy Mạnh (BS BVTW Huế tăng cường cho Trung tâm y tế huyện Quỳ Châu) cùng các y, bác sĩ đã tức tốc lên đường đến Trạm y tế Châu Thắng ngay trong đêm để hỗ trợ đỡ đẻ cho sản phụ.

Khoảng hơn 20 giờ cùng ngày, sản phụ đã sinh thường bé trai nặng 3,2kg, trẻ khóc to, bú tốt. Sau sinh, cả hai mẹ con sản phụ đã được đưa về Trung tâm y tế huyện Quỳ Châu để tiếp tục theo dõi xử lý, đồng thời tiến hành tiêm vắc xin cho bé.