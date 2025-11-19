Hiện thực hóa giấc mơ 'an cư lạc nghiệp' của công nhân

TPO - Việc triển khai các dự án nhà ở xã hội Công đoàn không chỉ hiện thực hóa giấc mơ "an cư lạc nghiệp" của công nhân mà còn hướng đến điều kiện sống mới: an toàn, tiện ích, gắn kết cộng đồng và lan tỏa giá trị nhân văn. Đó là nơi người lao động và con em có thể nghỉ ngơi, học tập, vui chơi, sinh hoạt văn hóa, để từ đó thêm gắn bó với doanh nghiệp, với quê hương thứ hai – nơi họ đang góp sức dựng xây.

“Thủ phủ công nghiệp” có thêm điểm tựa an cư

Sáng 25/9, hàng trăm công nhân đổ dồn về “thủ phủ công nghiệp” ở phường Việt Yên (tỉnh Bắc Ninh) để chứng kiến lễ khởi công dự án nhà ở xã hội (NOXH) Công đoàn. Giữa không khí rộn ràng của lễ khởi công, hàng trăm công nhân khu công nghiệp lặng lẽ đứng xem, gương mặt ai cũng ánh lên niềm vui.

Nhiều người tranh thủ ghi hình, gửi về cho gia đình như chia sẻ một tin vui, niềm hy vọng sau những năm dài đi thuê trọ chật chội, tạm bợ. Anh Trần Văn Đức, quê ở Thanh Hóa chia sẻ, vợ chồng anh làm công nhân ở đây đã 7 năm, hiện đang có con nhỏ. Dù rất mong muốn được sở hữu một ngôi nhà để bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho con cái, nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn nên chưa thực hiện được.

“Hôm nay, không chỉ tôi mà rất nhiều công nhân khác đều mong sớm được đăng ký thuê căn hộ NOXH Công đoàn, với mức giá phù hợp, hạ tầng đầy đủ, có sân chơi, khu sinh hoạt cộng đồng. Nghĩ đến cảnh vợ con được ở trong một căn hộ sạch sẽ, an toàn, tôi thật sự thấy ấm lòng”, anh Đức chia sẻ.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN), Bắc Ninh đang là một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất miền Bắc, thu hút hàng trăm nghìn lao động từ các nơi đổ về. Để giúp các gia đình công nhân có “mái ấm”, không phải thuê ở trong những căn nhà chật chội, Tổng LĐLĐVN đã phối hợp với địa phương và các đơn vị có liên quan đầu tư xây dựng dự án NOXH tại đây. Dự án gồm hai khối nhà cao 10 tầng với tổng diện tích sàn hơn 30.000 m2, cung cấp 477 căn hộ khép kín, đầy đủ tiện nghi cơ bản như giường, tủ, bếp, thang máy…, cùng một nhà xe cao 3 tầng có diện tích hơn 3.000 m2. Dự án có tổng vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2027.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đánh giá, công trình mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Bắc Ninh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Dự án không chỉ giúp hàng nghìn công nhân có chỗ ở ổn định, mà còn là bước tiến dài trong phát triển đô thị văn minh, hiện đại, bền vững.

Anh Nguyễn Thế Anh, công nhân Khu công nghiệp Quang Châu chia sẻ: “Không chỉ tôi mà rất nhiều công nhân khác đều mong sớm được đăng ký thuê căn hộ NOXH Công đoàn, với mức giá phù hợp, hạ tầng đầy đủ, có sân chơi, khu sinh hoạt cộng đồng”.

Tiếp đó, ngày 30/9, Tổng LĐLĐVN tiếp tục tổ chức lễ khởi công Dự án NOXH Công đoàn tại Khu công nghiệp Giao Long (tỉnh Vĩnh Long) – dự án đầu tiên của tổ chức Công đoàn trên địa bàn tỉnh, cũng là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự án có tổng mức đầu tư trên 554 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích hơn 3,2 ha, quy mô 624 căn hộ, bảo đảm chỗ ở cho gần 2.000 công nhân, đoàn viên công đoàn. Ngoài các căn hộ khép kín, dự án còn tích hợp khu nhóm trẻ, sân chơi, khu sinh hoạt cộng đồng, công trình thể thao – văn hóa, tạo nên một không gian sống văn minh, tiện ích, đậm chất nhân văn.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn, công trình này không chỉ hiện thực hóa Đề án “1 triệu căn hộ NOXH”, mà còn là một chương trình phúc lợi dài hạn cho đoàn viên công đoàn. Dự án giúp địa phương ổn định nguồn lao động tại chỗ, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Trước đó, trong tháng 7, Tổng LĐLĐVN cũng đã phối hợp với Tỉnh Đồng Tháp khởi công công trình NOXH Công đoàn thuộc dự án thiết chế công đoàn tại Khu công nghiệp Mỹ Tho – cụm công nghiệp Trung An đã chính thức diễn ra. Dự án được triển khai theo Quyết định 655/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có tổng diện tích khoảng 3 ha, gồm 4 khối nhà cao 8 tầng với 526 căn hộ khép kín, cùng 2 nhà xe cao tầng và các công trình phụ trợ, tổng mức đầu tư 449 tỷ đồng.

Dấu ấn tiên phong của tổ chức Công đoàn

Thực hiện Đề án “Một triệu căn hộ nhà ở xã hội”, cùng với các chính sách chung của Nhà nước, Tổng LĐLĐVN đã thể hiện rõ quyết tâm đồng hành, chủ động đảm nhận vai trò tiên phong trong chăm lo đời sống đoàn viên bằng việc trực tiếp đầu tư các dự án NOXH bằng nguồn vốn tài chính công đoàn.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi lễ khởi công dự án NOXH Công đoàn

Đặc biệt, sau khi Luật Nhà ở được Quốc hội thông qua cho phép Tổng LĐLĐVN là cơ quan chủ quản đầu tư các dự án NOXH bằng nguồn tài chính công đoàn, mở ra hành lang pháp lý vững chắc để Công đoàn chuyển hướng từ mô hình bán, cho thuê mua sang cho thuê dài hạn – phù hợp với nhu cầu thực tế của công nhân.

Nhờ đó, chỉ trong thời gian ngắn, Tổng LĐLĐVN đã khởi công ba dự án lớn tại Đồng Tháp, Vĩnh Long và Bắc Ninh, với tổng quy mô gần 1.700 căn hộ dành cho công nhân, người lao động thuê với giá ưu đãi.

Phát biểu tại lễ khởi công trình NOXH Công đoàn tại Đồng Tháp, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang khẳng định, sau 96 năm xây dựng và phát triển, tổ chức Công đoàn luôn kiên định vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Các thiết chế công đoàn, đặc biệt là NOXH, không chỉ giải quyết nhu cầu nhà ở, mà còn tạo dựng môi trường sống văn hóa, nhân văn, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

Ba dự án liên tiếp được khởi công trong năm 2024–2025 là bước tiến cụ thể và thiết thực của Tổng LĐLĐVN trong việc hiện thực hóa giấc mơ an cư lạc nghiệp cho công nhân, người lao động – lực lượng giữ vai trò trung tâm trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Không chỉ dừng ở việc “có chỗ ở”, các thiết chế NOXH Công đoàn còn hướng đến một chuẩn sống mới: an toàn, tiện ích, gắn kết cộng đồng và lan tỏa giá trị nhân văn. Đó là nơi người lao động có thể nghỉ ngơi, học tập, vui chơi, sinh hoạt văn hóa, để từ đó thêm gắn bó với doanh nghiệp, với quê hương thứ hai – nơi họ đang góp sức dựng xây.