Đề xuất mới về mức lương đủ sống: Một người đi làm nuôi được bản thân và một đứa con

TPO - "Nhà nước phải công bố mức lương đủ sống để một người đi làm nuôi được bản thân và một người con; hai người đi làm nuôi được hai con. Đây phải là quy định bắt buộc, và chủ doanh nghiệp phải đảm bảo thực hiện", đại biểu Nguyễn Thiện Nhân kiến nghị.

Cần giảm thuế thu nhập cá nhân cho vợ chồng sinh đủ 2 con

Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: Như Ý

Tại phiên thảo luận chiều 10/11, phát biểu về Luật Dân số, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân (TPHCM) viện dẫn báo cáo đánh giá tác động chính sách liên quan đến 4 biện pháp để duy trì vững chắc mức sinh thay thế: Người mẹ được nghỉ thai sản thêm 1 tháng, được nhận 6,2 triệu đồng; người bố nghỉ thêm 5 ngày, được nhận 695.000 đồng; sinh con thứ hai được thưởng 2 triệu đồng; sinh con ở khu vực có mức sinh thấp được 2 triệu và phụ nữ người dân tộc thiểu số sinh con sẽ được hỗ trợ 2 triệu. Tổng cộng, một phụ nữ sinh đủ 2 con được hỗ trợ tối đa 13 triệu đồng.

Tuy nhiên theo ông, mức lương tối thiểu vùng bình quân cả nước hiện nay là 4,17 triệu đồng, chỉ đủ để duy trì cuộc sống của một người lao động. Theo ông, để nuôi được một người con đến 18 tuổi, người lao động cần ít nhất 900 triệu đồng (tính toán dựa trên 4 triệu đồng/tháng x 18 năm).

Đại biểu tính toán, mức hỗ trợ tối đa 13 triệu đồng của Bộ Y tế chỉ bằng 1 - 1,5% chi phí nuôi một trẻ (900 triệu). Cũng theo ông Nhân, Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ 22% chi phí để nuôi một trẻ nhưng họ đã thất bại. “Nhận định hỗ trợ 1 - 1,5% là thành công, duy trì vững chắc mức sinh thay thế là xa rời thực tế”, ông Nhân nói.

Từ đó, đại biểu đoàn TPHCM kiến nghị phải thay đổi quan hệ về lương tối thiểu để tạo mức phát triển lâu hơn. Ông cho rằng, chế độ lương tối thiểu hiện tại là nguyên nhân trực tiếp nhất, mạnh nhất dẫn tới việc mức sinh giảm sâu dưới mức sinh thay thế.

"Nhà nước phải công bố mức lương đủ sống để một người đi làm nuôi được bản thân và một người con; hai người đi làm nuôi được hai con. Đây phải là quy định bắt buộc, và chủ doanh nghiệp phải đảm bảo thực hiện", đại biểu Nguyễn Thiện Nhân kiến nghị, và cho rằng, cần lộ trình 5–15 năm để chính sách này phát huy hiệu quả.

Về việc duy trì mức sinh thay thế, đại biểu Nguyễn Hoàng Uyên (Tây Ninh) cho rằng, việc triển khai các chính sách hỗ trợ về tài chính hay nhà ở còn gặp khó khăn do nguồn lực hạn chế, cân đối ngân sách ở nhiều địa phương. Các chính sách cũng chưa thực sự khuyến khích mạnh mẽ vai trò của nam giới trong chia sẻ, chăm sóc con cái, qua đó khuyến khích phụ nữ sinh đẻ.

Để giải quyết các bất cập, đại biểu đề xuất bổ sung chính sách căn cơ, khả thi hơn, như hỗ trợ phát triển hệ thống trông giữ trẻ công lập và ngoài công lập đảm bảo chất lượng, nhằm giảm gánh nặng chăm sóc con nhỏ cho các gia đình, tạo điều kiện cho phụ nữ sớm quay trở lại thị trường lao động. Đồng thời, cần có chính sách giảm thuế thu nhập cá nhân cho vợ chồng sinh đủ 2 con.

Cần số tiền khổng lồ

Tiếp thu, giải trình sau đó, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nói, Luật Dân số có nội hàm rất rộng, vì dân số liên quan đến con người trong toàn bộ quốc gia. Khi xây dựng các chính sách pháp luật đều liên quan đến con người, quyền con người. Chính vì vậy, khi xây dựng Luật Dân số, Bộ Y tế đã rà soát tất cả các quy định, với khoảng 60 luật, bộ luật liên quan.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: Như Ý

Theo bà, dự thảo đưa ra các quy định, khi xây dựng các chính sách phát triển kinh tế xã hội, phải tính đến yếu tố liên quan đến dân số. Với một mục tiêu là tạo ra một cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện các chính sách dân số ở tầm cao mới. Các quy định trong dự thảo cũng không trùng lặp với các quy định của luật khác đã được Chính phủ phê duyệt và thiết kế.

Cụ thể, phạm vi điều chỉnh xoay quanh các nhóm vấn đề: duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, thích ứng với già hóa dân số và dân số khỏe mạnh, nâng cao chất lượng dân số, công tác truyền thông vận động giáo dục về dân số, và các điều kiện để đảm bảo trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo Bộ trưởng, để triển khai các nội dung này, chúng ta không chỉ nhìn ở giai đoạn trước mắt mà còn phải nhìn lâu dài. Đối với chính sách dân số và vấn đề giải quyết già hóa dân số và nâng cao tỷ lệ mức sinh thay thế, đòi hỏi đầu tư nguồn lực rất lớn. Bộ trưởng nói, các nước chi cho khoản này rất nhiều, như Nhật Bản và Hàn Quốc, các gói kinh tế họ dùng cho việc giải quyết vấn đề già hóa dân số và tăng tỷ lệ sinh là số tiền khổng lồ.

“Tuy nhiên, để đạt được các mục tiêu mà Nhật Bản, Hàn Quốc, và các nước Châu Âu đặt ra, đến nay vẫn là một bài toán vô cùng thách thức. Cho nên, vấn đề này chúng ta phải nỗ lực cố gắng và phải có nhiều giải pháp đồng bộ”, bà Lan cho hay.