Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

Google News

Hiện đại hóa đường sắt: Vì sao Việt Nam không tìm công nghệ đắt nhất?

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, trong bối cảnh hiện tại Việt Nam không đi tìm công nghệ đắt nhất mà tìm công nghệ phù hợp nhất, tức là công nghệ tiên tiến, an toàn, hiệu quả và có khả năng chuyển giao để các doanh nghiệp trong nước từng bước làm chủ.

Phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm và Hội nghị quốc tế về công nghệ đường sắt hiện đại và chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng (VRT & CONS 2025), ông Nguyễn Danh Huy - Thứ trưởng Bộ Xây dựng - nhấn mạnh, đây là “thời cơ vàng” để Việt Nam hiện thực hóa chiến lược phát triển giao thông vận tải bền vững, tiến tới một nền kinh tế xanh, hiện đại và kết nối toàn diện.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng, trong bức tranh phát triển hạ tầng quốc gia, đường sắt giữ vai trò là trục “xương sống” của hệ thống vận tải, gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững mà Việt Nam đang theo đuổi. Nếu đường bộ và hàng không đã có những bước tiến mạnh mẽ, thì đường sắt chính là mảnh ghép còn thiếu để hoàn thiện bức tranh giao thông tổng thể.

tp-thu-truong-nguyen-danh-huy.png
Ông Nguyễn Danh Huy - Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Ảnh: Lộc Liên.

Trong thập kỷ qua, Việt Nam đã phát triển hệ thống đường bộ cao tốc - “mạch máu” của giao thông hiện đại - và các sân bay có thể đón máy bay vận tải hàng hóa lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, so với các lĩnh vực này, ngành đường sắt vẫn đang phát triển chậm, chủ yếu do hạn chế về nguồn vốn, nhân lực và công nghệ.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của đường sắt, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 49-KL/TW về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn 2050.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021- 2030, đặt mục tiêu xây dựng một hệ thống đường sắt quốc gia hiện đại cùng các tuyến đường sắt đô thị tại hai trung tâm lớn ở Bắc và Nam. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm giảm ùn tắc đô thị, chuyển đổi xanh trong vận tải và góp phần thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không (Net Zero) vào năm 2050.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho rằng, trong bối cảnh hiện tại, Việt Nam không đi tìm công nghệ đắt nhất, mà tìm công nghệ phù hợp nhất - tức là công nghệ tiên tiến, an toàn, hiệu quả và có khả năng chuyển giao để các doanh nghiệp trong nước từng bước làm chủ. Song song với đó là nhu cầu xây dựng những giải pháp tổng thể về đầu tư, vận hành, bảo trì và quản lý hệ thống, thay vì chỉ mua sắm thiết bị hay xây dựng các tuyến đường riêng lẻ.

image-1.jpg
Hệ thống đường sắt quốc gia là bước đi chiến lược nhằm giảm ùn tắc đô thị, chuyển đổi xanh trong vận tải, thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không năm 2050. Ảnh: Xinhua.

Một vấn đề khác được Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh là nguồn vốn đầu tư. Đường sắt là lĩnh vực đòi hỏi nguồn tài chính rất lớn, vượt quá khả năng cân đối của ngân sách nhà nước. Vì vậy, Chính phủ đang hướng đến xây dựng cơ chế minh bạch, đột phá nhằm thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân và các nhà đầu tư quốc tế.

Ông Nguyễn Danh Huy cho rằng, phát triển công nghiệp đường sắt phải gắn với hình thành một hệ sinh thái chuỗi cung ứng nội địa, nơi các doanh nghiệp Việt Nam có thể hợp tác, tiếp nhận công nghệ và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo quy hoạch điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Chính phủ, đến năm 2030, ngoài 7 tuyến đường sắt hiện hữu có 11 tuyến đường sắt mới, tổng chiều dài khoảng 3.207km, tăng 2 tuyến so với trước đây.

Tổng nhu cầu quỹ đất cho phát triển đường sắt đến năm 2030 là gần 22.000ha; tổng vốn đầu tư khoảng hơn 1,5 triệu tỷ đồng, huy động từ ngân sách, nguồn vốn ngoài ngân sách và các kênh hợp pháp khác...

Lộc Liên
#đường sắt #phát triển bền vững #giao thông xanh #hạ tầng #Việt Nam #đầu tư #công nghệ

Xem thêm

Cùng chuyên mục